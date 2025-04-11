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Снижение импорта российского газа увеличило зависимость Европы от ПХГ

Снижение импорта российского газа увеличило зависимость Европы от ПХГ - 11.04.2025, ПРАЙМ

Снижение импорта российского газа увеличило зависимость Европы от ПХГ

Снижение импорта трубопроводного газа из России и Норвегии в остальную Европу, наряду с общим увеличением спроса на "голубое топливо", увеличило европейскую... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:49+0300

2025-04-11T14:49+0300

2025-04-11T14:49+0300

энергетика

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Снижение импорта трубопроводного газа из России и Норвегии в остальную Европу, наряду с общим увеличением спроса на "голубое топливо", увеличило европейскую зависимость от подземных хранилищ газа (ПХГ), спрос на их пополнение летом вырастет и потребует большего импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в этом году, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Механизмы хранения и резервирования природного газа сыграли ключевую роль в обеспечении стабильных поставок газа в европейских странах в течение зимы 2024–2025 годов. Подземные хранилища и резервные механизмы обеспечили необходимую гибкость газовой системы и гарантировали стабильные и безопасные поставки газа в течение отопительного сезона 2024–2025 годов, добавили в МЭА. "В Европе снижение импорта трубопроводного газа из Норвегии и России, наряду с увеличением спроса на природный газ, повысило зависимость от подземных хранилищ. В Европейском союзе чистые изъятия из хранилищ выросли более чем на 50% в годовом исчислении, составив более 30% спроса на природный газ в период с ноября по март", – говорится в отчете. Прогноз МЭА предполагает отсутствие поставок российского трубопроводного газа через Украину в течение оставшейся части года, что сократит поставки российского трубопроводного газа в ЕС примерно на 15 миллиардов кубометров в текущем году по сравнению с прошлым. "Примечательно, что уровни запасов природного газа в ЕС на конец отопительного сезона оказались на 25 миллиардов кубометров ниже, чем годом ранее, что, вероятно, увеличит спрос на пополнение хранилищ этим летом. Эти факторы в совокупности потребуют увеличения импорта СПГ в Европу в этом году, что усилит напряжённость в глобальном газовом балансе", – заключили в МЭА.

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газ, россия, европа, норвегия, мэа, ес