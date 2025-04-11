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"Марионетка". Медведчук прокомментировал предложение Трампа Зеленскому
"Марионетка". Медведчук прокомментировал предложение Трампа Зеленскому - 11.04.2025, ПРАЙМ
"Марионетка". Медведчук прокомментировал предложение Трампа Зеленскому
Президент США Дональд Трамп ошибочно воспринимает Владимира Зеленского как самостоятельного игрока, способного заключать и исполнять соглашения, хотя тот на... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T19:32+0300
2025-04-11T19:32+0300
2025-04-11T19:32+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ошибочно воспринимает Владимира Зеленского как самостоятельного игрока, способного заключать и исполнять соглашения, хотя тот на самом деле является политической марионеткой. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Когда Трамп предлагает Зеленскому сделку, то он не понимает, что имеет дело не с предпринимателем, а с политической марионеткой, нити от которой он мог бы увидеть давно, если бы захотел. И нити эти в руках его политических врагов, задача которых – поставить его в проигрышную позицию. Если даже он вынужденно пойдет на заключение сделки, то выполнять её никто не будет", - написал он в статье, опубликованной в газете "Аргументы и Факты". Медведчук также критикует подход Вашингтона к украинскому конфликту, считая, что стремление к экономической выгоде мешает американским политикам увидеть истинную картину происходящего. Политик утверждает, что за спиной Зеленского стоят могущественные силы, включая британские спецслужбы, европейскую бюрократию и американских демократов, стремящихся к реваншу. Эти группы, по его мнению, не заинтересованы в достижении компромисса и будут препятствовать любым попыткам заключить "сделку", противоречащую их интересам.Медведчук отдельно отмечает, что Трамп, вероятно, искренне стремится к мирному урегулированию конфликта, в то время как Зеленский, напротив, нуждается в продолжении войны для сохранения своей власти. Таким образом, несмотря на то, что США оказывают значительное влияние на Украину, реальные рычаги управления находятся в руках политических оппонентов Трампа.
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общество , мировая экономика, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, ес, spectator
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, ЕС, Spectator
"Марионетка". Медведчук прокомментировал предложение Трампа Зеленскому
Медведчук: Трамп, предлагая Зеленскому сделку, не понимает, что имеет дело с марионеткой
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ошибочно воспринимает Владимира Зеленского как самостоятельного игрока, способного заключать и исполнять соглашения, хотя тот на самом деле является политической марионеткой. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Когда Трамп предлагает Зеленскому сделку, то он не понимает, что имеет дело не с предпринимателем, а с политической марионеткой, нити от которой он мог бы увидеть давно, если бы захотел. И нити эти в руках его политических врагов, задача которых – поставить его в проигрышную позицию. Если даже он вынужденно пойдет на заключение сделки, то выполнять её никто не будет", - написал он в статье, опубликованной в газете "Аргументы и Факты".
Медведчук также критикует подход Вашингтона к украинскому конфликту, считая, что стремление к экономической выгоде мешает американским политикам увидеть истинную картину происходящего. Политик утверждает, что за спиной Зеленского стоят могущественные силы, включая британские спецслужбы, европейскую бюрократию и американских демократов, стремящихся к реваншу. Эти группы, по его мнению, не заинтересованы в достижении компромисса и будут препятствовать любым попыткам заключить "сделку", противоречащую их интересам.
Медведчук отдельно отмечает, что Трамп, вероятно, искренне стремится к мирному урегулированию конфликта, в то время как Зеленский, напротив, нуждается в продолжении войны для сохранения своей власти. Таким образом, несмотря на то, что США оказывают значительное влияние на Украину, реальные рычаги управления находятся в руках политических оппонентов Трампа.
Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT