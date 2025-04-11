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Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года

Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года - 11.04.2025, ПРАЙМ

Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года

Мексика накануне направила США комплексное предложение о выполнении обязательств по водному договору 1944 года, которое включает срочные меры, заявила президент | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T04:31+0300

2025-04-11T04:31+0300

2025-04-11T04:31+0300

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МЕХИКО, 11 июл - ПРАЙМ. Мексика накануне направила США комплексное предложение о выполнении обязательств по водному договору 1944 года, которое включает срочные меры, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум после обвинений со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в нарушении этого соглашения. "Вчера заместителю госсекретаря США было направлено комплексное предложение по поставке воды в Техас, включающее срочные меры, в рамках договора 1944 года", - написала Шейнбаум в своем блоге в Х. По словам президента, Мексика выполняет обязательства "в пределах доступных водных ресурсов" на фоне трехлетней засухи, а двусторонняя комиссия по границам и водам продолжает искать взаимовыгодные решения. Ранее Трамп заявил, что Мексика "нарушает договоренности, не поставив Техасу 1,3 миллиона акрофутов (1,6 миллиарда кубических метров - ред.) воды". По словам политика, это несправедливо и вредит фермерам. Он указал на то, что в прошлом году единственный сахарный завод в Техасе закрылся из-за нехватки воды. "В прошлом месяце я прекратил поставки воды в Тихуану (приграничный город в Мексике - ред.), пока Мексика не выполнит Водный договор 1944 года... мы продолжим ужесточать меры, включая пошлины и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит договор и не даст Техасу воду, которая ему причитается!", - написал Трамп в своем блоге в соцсети Truth. Шейнбаум поручила министрам сельского хозяйства, иностранных дел и экологии срочно связаться с американскими коллегами, выразив уверенность в достижении согласия между странами по этому и другим вопросам. Договор 1944 года обязывает Мексику ежегодно поставлять установленный объем воды в США из рек Рио-Гранде и Колорадо.

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мировая экономика, мексика, сша, техас, дональд трамп