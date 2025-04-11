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Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры по нелегальной миграции

Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры по нелегальной миграции - 11.04.2025, ПРАЙМ

Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры по нелегальной миграции

Глава МИД России Сергей Лавров разъяснил центральноазиатским партнерам введение в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции, сообщили | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:12+0300

2025-04-11T14:12+0300

2025-04-11T14:12+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров разъяснил центральноазиатским партнерам введение в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции, сообщили в МИД России. "Особое внимание было уделено разъяснениям центральноазиатским партнерам в связи с введением в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи глав МИД государств Центральной Азии и России. Отмечается, что стороны подготовили весомый перечень совместных задач и предложений для утверждения главами государств в ходе следующего саммита "Россия - Центральная Азия". "Успешно проведенное мероприятие в Алма-Ате, по единодушному мнению его участников, послужит решающим этапом подготовки очередного саммита Россия – Центральная Азия во второй половине текущего года", - заключили в МИД РФ. В феврале в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Думы. По его словам, необходим жесткий контроль в сфере миграции.

https://1prime.ru/20250411/lavrov-856583505.html

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россия, мировая экономика, центральная азия, москва, алма-ата, сергей лавров, мид, госдума, дума