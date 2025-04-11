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Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры по нелегальной миграции
Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры по нелегальной миграции - 11.04.2025, ПРАЙМ
Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры по нелегальной миграции
Глава МИД России Сергей Лавров разъяснил центральноазиатским партнерам введение в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции, сообщили | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:12+0300
2025-04-11T14:12+0300
2025-04-11T14:12+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров разъяснил центральноазиатским партнерам введение в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции, сообщили в МИД России. "Особое внимание было уделено разъяснениям центральноазиатским партнерам в связи с введением в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи глав МИД государств Центральной Азии и России. Отмечается, что стороны подготовили весомый перечень совместных задач и предложений для утверждения главами государств в ходе следующего саммита "Россия - Центральная Азия". "Успешно проведенное мероприятие в Алма-Ате, по единодушному мнению его участников, послужит решающим этапом подготовки очередного саммита Россия – Центральная Азия во второй половине текущего года", - заключили в МИД РФ. В феврале в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Думы. По его словам, необходим жесткий контроль в сфере миграции.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, МОСКВА, АЛМА-АТА, Сергей Лавров, МИД, Госдума, Дума
Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры по нелегальной миграции
Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры, препятствующие нелегальной миграции
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров разъяснил центральноазиатским партнерам введение в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции, сообщили в МИД России.
"Особое внимание было уделено разъяснениям центральноазиатским партнерам в связи с введением в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи глав МИД государств Центральной Азии и России.
Отмечается, что стороны подготовили весомый перечень совместных задач и предложений для утверждения главами государств в ходе следующего саммита "Россия - Центральная Азия".
"Успешно проведенное мероприятие в Алма-Ате, по единодушному мнению его участников, послужит решающим этапом подготовки очередного саммита Россия – Центральная Азия во второй половине текущего года", - заключили в МИД РФ.
В феврале в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Думы. По его словам, необходим жесткий контроль в сфере миграции.
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