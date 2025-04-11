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Российские рыбаки добыли свыше одного миллиона тонн минтая - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Российские рыбаки добыли свыше одного миллиона тонн минтая
Российские рыбаки добыли свыше одного миллиона тонн минтая - 11.04.2025, ПРАЙМ
Российские рыбаки добыли свыше одного миллиона тонн минтая
В России завершилась охотоморская минтаевая путина (проходит с 1 января по 10 апреля), вылов минтая в Охотском море составил около 850 тысяч тонн, суммарный, по | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:08+0300
2025-04-11T09:08+0300
экономика
россия
охотское море
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В России завершилась охотоморская минтаевая путина (проходит с 1 января по 10 апреля), вылов минтая в Охотском море составил около 850 тысяч тонн, суммарный, по всем районам Дальневосточного бассейна, - свыше 1 миллиона тонн, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). "Несмотря на сложные погодные условия, российские рыбаки смогли увеличить вылов в главном районе добычи минтая в стране – в Охотском море. Добыто 846,1 тысячи тонн минтая, что на 2,5% больше аналогичного показателя 2024 года. Выше оказался и суммарный вылов по всем районам промысла - 1,058 миллиона тонн", - рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. По данным ассоциации, с начала года на траловом промысле минтая в России работало 110 судов, основной объем добычи (86%) пришелся на крупнотоннажный флот. Средний вылов на судосутки варьировался от 65 до 158 тонн в зависимости от типа судов. Кроме того, производство продукции из минтая в море к 10 апреля превысило 534 тысячи тонн. Также выпуск филе и икры минтая вырос на 1% - до 51,4 тысячи тонн и 35 тысяч тонн соответственно. Там отметили, что главным драйвером роста вновь стало сурими (сырье для крабовых палочек) - его выпуск вырос на 12%, до 41,4 тысячи тонн. В АДМ напомнили, что Россия является мировым лидером по добыче минтая. Его доля в национальном вылове превышает 40%: по итогам 2024 года добыто 1,99 миллиона тонн. В прошлом году потребление минтая в России достигло рекордных 4 килограммов на человека, на внутренний рынок было поставлено около 30% вылова. Минтай также остается главной статьей рыбного экспорта России в натуральном выражении: в 2024 году поставки превысили 800 тысяч тонн различной продукции.
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россия, охотское море
Экономика, РОССИЯ, Охотское море
09:08 11.04.2025
 
Российские рыбаки добыли свыше одного миллиона тонн минтая

АДМ: российские рыбаки добыли свыше одного миллиона тонн минтая с начала года

© РИА НовостиРыболовецкое хозяйство на Камчатке
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В России завершилась охотоморская минтаевая путина (проходит с 1 января по 10 апреля), вылов минтая в Охотском море составил около 850 тысяч тонн, суммарный, по всем районам Дальневосточного бассейна, - свыше 1 миллиона тонн, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).
"Несмотря на сложные погодные условия, российские рыбаки смогли увеличить вылов в главном районе добычи минтая в стране – в Охотском море. Добыто 846,1 тысячи тонн минтая, что на 2,5% больше аналогичного показателя 2024 года. Выше оказался и суммарный вылов по всем районам промысла - 1,058 миллиона тонн", - рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.
По данным ассоциации, с начала года на траловом промысле минтая в России работало 110 судов, основной объем добычи (86%) пришелся на крупнотоннажный флот. Средний вылов на судосутки варьировался от 65 до 158 тонн в зависимости от типа судов. Кроме того, производство продукции из минтая в море к 10 апреля превысило 534 тысячи тонн.
Также выпуск филе и икры минтая вырос на 1% - до 51,4 тысячи тонн и 35 тысяч тонн соответственно. Там отметили, что главным драйвером роста вновь стало сурими (сырье для крабовых палочек) - его выпуск вырос на 12%, до 41,4 тысячи тонн.
В АДМ напомнили, что Россия является мировым лидером по добыче минтая. Его доля в национальном вылове превышает 40%: по итогам 2024 года добыто 1,99 миллиона тонн. В прошлом году потребление минтая в России достигло рекордных 4 килограммов на человека, на внутренний рынок было поставлено около 30% вылова. Минтай также остается главной статьей рыбного экспорта России в натуральном выражении: в 2024 году поставки превысили 800 тысяч тонн различной продукции.
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть
8 апреля, 11:47
 
ЭкономикаРОССИЯОхотское море
 
 
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