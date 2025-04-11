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Минтранс спрогнозировал рост авиаперевозок пассажиров в летний период - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Минтранс спрогнозировал рост авиаперевозок пассажиров в летний период
Минтранс спрогнозировал рост авиаперевозок пассажиров в летний период - 11.04.2025, ПРАЙМ
Минтранс спрогнозировал рост авиаперевозок пассажиров в летний период
Авиакомпании РФ перевезут за май-август 44 миллиона человек, это на 1,4 миллиона больше показателей 2024 года за аналогичный период, в случае дефицита мест... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T18:45+0300
2025-04-11T18:45+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ перевезут за май-август 44 миллиона человек, это на 1,4 миллиона больше показателей 2024 года за аналогичный период, в случае дефицита мест самолеты заменят на более вместительные, сообщил Минтранс РФ. Ранее в пятницу министр экономического развития Максим Решетников заявил, что динамика внутренних перелетов по России в летнем сезоне не должна отставать от динамики внешних авиарейсов, Минтранс должен обратить на это внимание. "По предварительной информации, авиакомпаниями в летний период 2025 года (май-август) на туристических направлениях выставлено более 44 млн кресел, что на 1,4 млн больше, чем было перевезено пассажиров за аналогичный период 2024 года", - заявили в Минтрансе РФ. Там добавили, что в случае выявления фактического дефицита будет проведена оперативная работа по замене типов воздушных судов на более вместительные. Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала. В 2024 году фактическая кресельная емкость существенно превысила прогнозируемую. По итогам 2025 года также планируется полностью обеспечить потребности в кресельных емкостях.
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бизнес, рф, москва, максим решетников
Экономика, Бизнес, РФ, МОСКВА, Максим Решетников
18:45 11.04.2025
 
Минтранс спрогнозировал рост авиаперевозок пассажиров в летний период

Минтранс: авиакомпании перевезут за май-август 44 миллиона человек

© fotolia.com / Pavel LosevskyПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ перевезут за май-август 44 миллиона человек, это на 1,4 миллиона больше показателей 2024 года за аналогичный период, в случае дефицита мест самолеты заменят на более вместительные, сообщил Минтранс РФ.
Ранее в пятницу министр экономического развития Максим Решетников заявил, что динамика внутренних перелетов по России в летнем сезоне не должна отставать от динамики внешних авиарейсов, Минтранс должен обратить на это внимание.
"По предварительной информации, авиакомпаниями в летний период 2025 года (май-август) на туристических направлениях выставлено более 44 млн кресел, что на 1,4 млн больше, чем было перевезено пассажиров за аналогичный период 2024 года", - заявили в Минтрансе РФ.
Там добавили, что в случае выявления фактического дефицита будет проведена оперативная работа по замене типов воздушных судов на более вместительные. Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала.
В 2024 году фактическая кресельная емкость существенно превысила прогнозируемую. По итогам 2025 года также планируется полностью обеспечить потребности в кресельных емкостях.
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