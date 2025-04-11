https://1prime.ru/20250411/mintrans-856608295.html

Минтранс спрогнозировал рост авиаперевозок пассажиров в летний период

Минтранс спрогнозировал рост авиаперевозок пассажиров в летний период - 11.04.2025, ПРАЙМ

Минтранс спрогнозировал рост авиаперевозок пассажиров в летний период

Авиакомпании РФ перевезут за май-август 44 миллиона человек, это на 1,4 миллиона больше показателей 2024 года за аналогичный период, в случае дефицита мест... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T18:45+0300

2025-04-11T18:45+0300

2025-04-11T18:45+0300

экономика

бизнес

рф

москва

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/53/762895370_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_fe3bfa2c7d3437f492f7db31d828cf19.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ перевезут за май-август 44 миллиона человек, это на 1,4 миллиона больше показателей 2024 года за аналогичный период, в случае дефицита мест самолеты заменят на более вместительные, сообщил Минтранс РФ. Ранее в пятницу министр экономического развития Максим Решетников заявил, что динамика внутренних перелетов по России в летнем сезоне не должна отставать от динамики внешних авиарейсов, Минтранс должен обратить на это внимание. "По предварительной информации, авиакомпаниями в летний период 2025 года (май-август) на туристических направлениях выставлено более 44 млн кресел, что на 1,4 млн больше, чем было перевезено пассажиров за аналогичный период 2024 года", - заявили в Минтрансе РФ. Там добавили, что в случае выявления фактического дефицита будет проведена оперативная работа по замене типов воздушных судов на более вместительные. Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала. В 2024 году фактическая кресельная емкость существенно превысила прогнозируемую. По итогам 2025 года также планируется полностью обеспечить потребности в кресельных емкостях.

https://1prime.ru/20250326/turizm-856106778.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, москва, максим решетников