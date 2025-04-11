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Миронов призвал повысить зарплаты медработникам скорой помощи

Миронов призвал повысить зарплаты медработникам скорой помощи - 11.04.2025, ПРАЙМ

Миронов призвал повысить зарплаты медработникам скорой помощи

Введение соцвыплат для работников скорой помощи должно стать первым шагом на пути к повышению зарплат этой категории медработников до уровня, предусмотренного... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T05:01+0300

2025-04-11T05:01+0300

2025-04-11T05:01+0300

общество

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сергей миронов

владимир путин

госдума

счетная палата

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Введение соцвыплат для работников скорой помощи должно стать первым шагом на пути к повышению зарплат этой категории медработников до уровня, предусмотренного указами президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Поражает упорство, с которым правительство отказывает работникам "скорой" в специальных социальных выплатах, которых они лишены, в отличие от коллег, работающих в стационарах. По оценкам экспертов, на то, чтобы восстановить справедливость нужно около 7 миллиардов рублей в год. Мы уверены, что с этого нужно начинать выполнение задачи президента по повышению зарплат медработникам до уровня 100–200% от среднего заработка по региону", - сказал он. Миронов отметил, что это является главным условием для решения кадровой проблемы в здравоохранении и обеспечения граждан бесплатной и доступной медицинской помощью. Политик считает, что здравоохранение и скорая помощь финансируются в недостаточном объеме, и, по его словам, это хорошо известно каждому, кто обращался к государственным врачам. Депутат Госдумы привел в пример результаты аудита Счетной палаты, которые подтвердили недостаточность тарифов на скорую помощь в России. По его словам, установленные в регионах финансовые нормативы не учитывают реальный темп роста заработных плат, а проверки в регионах в связи с массовыми обращениями работников скорой помощи в 2024 году выявили недофинансирование службы в размере около 9 миллиардов рублей, что, по мнению Миронова, даже в масштабах расходов на здравоохранение является небольшой суммой, "не говоря уже о расходах всего федерального бюджета".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, москва, сергей миронов, владимир путин, госдума, счетная палата