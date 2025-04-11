https://1prime.ru/20250411/mirotvortsy-856599140.html

"Торговля воздухом". ЕС не понимает идею отправки миротворцев на Украину

"Торговля воздухом". ЕС не понимает идею отправки миротворцев на Украину - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Торговля воздухом". ЕС не понимает идею отправки миротворцев на Украину

Западные страны на самом деле не понимают идею ввода миротворцев в Украине. Об этом заявила И.о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T15:12+0300

2025-04-11T15:12+0300

2025-04-11T15:12+0300

политика

ес

запад

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Западные страны на самом деле не понимают идею ввода миротворцев в Украине. Об этом заявила И.о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова."Важно подчеркнуть и то, что в кулуарах сами западники нам говорят, что они совершенно не понимают, что скрывается за этой идеей касательно размещения миротворцев. Они считают, что это торговля воздухом. Пока нет ни концепции, ни понимая мандата этой потенциальной миссии", - отметила дипломат в эфире канала "Россия 24".Ранее Франция и Великобритания предложили отправить на Украину "силы сдерживания", которые не заменят украинские войска и не будут выполнять функции миротворцев. Их задачей будет сдерживание России и размещение в стратегических местах с согласия Украины. Президент Макрон отметил, что не все страны поддерживают эту инициативу, но это не мешает ее реализации.

https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html

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