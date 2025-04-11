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Годовая инфляция в Молдавии ускорилась

Годовая инфляция в Молдавии ускорилась - 11.04.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Молдавии ускорилась

Годовая инфляция в Молдавии по итогам марта ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее, следует из сообщения пресс-службы Национального бюро статистики страны. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T08:41+0300

2025-04-11T08:41+0300

2025-04-11T08:41+0300

экономика

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 11 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии по итогам марта ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее, следует из сообщения пресс-службы Национального бюро статистики страны. "Национальное бюро статистики сообщает, что в марте 2025 года средние потребительские цены выросли по сравнению с: декабрем 2024 года - на 3,7%; мартом 2024 года (за последние 12 месяцев) - на 8,8%", - говорится в сообщении. В том числе цены на продовольственные товары выросли на 1,5%, услуги населению стали дороже на 0,6%. По итогам февраля годовая инфляция в республике составила 8,6%, сообщало ранее нацбюро статистики. Национальный банк Молдавии (центробанк) 5 февраля повысил учетную ставку до 6,5% годовых с 5,6%. Решение было принято на фоне растущей неопределенности, связанной с развитием мировой экономики и торговых потоков в глобальном контексте. В марте регулятор оставил ставку на уровне февраля. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

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молдавия

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молдавия, кишинев