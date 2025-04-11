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Рынок акций России растет в начале торговой сессии

Рынок акций России растет в начале торговой сессии - 11.04.2025, ПРАЙМ

Рынок акций России растет в начале торговой сессии

Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии пятницы, продолжая отскок, начатый в вечернюю сессию среды, когда президент США Дональд | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T10:27+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии пятницы, продолжая отскок, начатый в вечернюю сессию среды, когда президент США Дональд Трамп объявил о приостановке введения повышенных пошлин на 90 дней, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.21 мск увеличивался на 2,29%, до 2 827,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,42%, до 1 136,4 пункта. В среду Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер на импортные пошлины США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Заметно дорожают акции "Фармсинтеза" (+5,5%), "СПБ Биржи" (+4,84%), "Русснефти" (+4,47%), Московского кредитного банка (+4,11%), "Татнефти" (+3,98%). Теряют в цене расписки Ozon (-2,63%). "Основным тормозом для "нормального" отскока является нефть, которая сегодня утром стоит около 63,5 доллара. На очередном геополитическом негативе она повторит попытку закрепиться ниже 60 долларов. Поэтому по-прежнему рекомендуем иметь запас ликвидности для усреднения позиций в случае провала Индекса Мосбиржи к 2500 пунктам", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня ждем новых попыток закрепления индекса Мосбиржи в 2800-2900 пунктов. Спросу на российские бумаги в последний день недели, по нашему мнению, будут способствовать технические (ряд "фишек" по-прежнему выглядит перепроданным) и конъюнктурные факторы. В числе последних, - ослабление давления на рынке нефти и в целом неплохая обстановка на мировых рынках, переходящих к ожиданию переговоров США с другими странами по торговле и стартующего сегодня сезона отчетности, а также надежды на позитивные геополитические новости", - отметил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

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