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В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда
Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T07:24+0300
2025-04-11T07:24+0300
россия
финансы
общество
москва
рф
роскомнадзор
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telegram
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, во вторник женщина обратилась в полицию и рассказала, что больше недели ей звонили неизвестные через Telegram. Аферисты представлялись сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ и, войдя в доверие к женщине, убедили ее перевести им все сбережения. "Предварительно, ущерб составил 16,1 миллиона рублей. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит лишение свободы вплоть до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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5
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россия, финансы, общество , москва, рф, роскомнадзор, фсб, telegram
РОССИЯ, Финансы, Общество , МОСКВА, РФ, Роскомнадзор, ФСБ, Telegram
07:24 11.04.2025
 
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда

Телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда в Москве

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, во вторник женщина обратилась в полицию и рассказала, что больше недели ей звонили неизвестные через Telegram. Аферисты представлялись сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ и, войдя в доверие к женщине, убедили ее перевести им все сбережения.
"Предварительно, ущерб составил 16,1 миллиона рублей. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит лишение свободы вплоть до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
 
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