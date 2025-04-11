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В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда

В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда - 11.04.2025, ПРАЙМ

В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда

Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве,... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T07:24+0300

2025-04-11T07:24+0300

2025-04-11T07:24+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, во вторник женщина обратилась в полицию и рассказала, что больше недели ей звонили неизвестные через Telegram. Аферисты представлялись сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ и, войдя в доверие к женщине, убедили ее перевести им все сбережения. "Предварительно, ущерб составил 16,1 миллиона рублей. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит лишение свободы вплоть до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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