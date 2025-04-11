https://1prime.ru/20250411/mvd-856581071.html

В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет

В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет - 11.04.2025, ПРАЙМ

В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет

Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T10:16+0300

2025-04-11T10:16+0300

2025-04-11T10:16+0300

мошенничество

технологии

общество

москва

мвд

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, граждане рискуют установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам. "Или, как это случилось с жительницей Нижнего Новгорода, включить демонстрацию экрана и позволить мошенникам "в прямом эфире" считать коды авторизации. Схема активно использовалась летом прошлого года, однако актуальности своей не потеряла", - заключили в ведомстве.

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технологии, общество , москва, мвд