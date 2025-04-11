https://1prime.ru/20250411/mvd-856581071.html
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет - 11.04.2025, ПРАЙМ
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет
Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:16+0300
2025-04-11T10:16+0300
2025-04-11T10:16+0300
мошенничество
технологии
общество
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, граждане рискуют установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам. "Или, как это случилось с жительницей Нижнего Новгорода, включить демонстрацию экрана и позволить мошенникам "в прямом эфире" считать коды авторизации. Схема активно использовалась летом прошлого года, однако актуальности своей не потеряла", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250410/moshenniki-856563226.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , москва, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , МОСКВА, МВД
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет
МВД: мошенники обзванивают россиян и предлагают бесплатно ускорить интернет
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить", - говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, граждане рискуют установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам.
"Или, как это случилось с жительницей Нижнего Новгорода, включить демонстрацию экрана и позволить мошенникам "в прямом эфире" считать коды авторизации. Схема активно использовалась летом прошлого года, однако актуальности своей не потеряла", - заключили в ведомстве.
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram