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В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет - 11.04.2025, ПРАЙМ
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет
Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:16+0300
2025-04-11T10:16+0300
мошенничество
технологии
общество
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, граждане рискуют установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам. "Или, как это случилось с жительницей Нижнего Новгорода, включить демонстрацию экрана и позволить мошенникам "в прямом эфире" считать коды авторизации. Схема активно использовалась летом прошлого года, однако актуальности своей не потеряла", - заключили в ведомстве.
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технологии, общество , москва, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , МОСКВА, МВД
10:16 11.04.2025
 
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет

МВД: мошенники обзванивают россиян и предлагают бесплатно ускорить интернет

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить", - говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, граждане рискуют установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам.
"Или, как это случилось с жительницей Нижнего Новгорода, включить демонстрацию экрана и позволить мошенникам "в прямом эфире" считать коды авторизации. Схема активно использовалась летом прошлого года, однако актуальности своей не потеряла", - заключили в ведомстве.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram
Вчера, 17:59
 
МошенничествоТехнологииОбществоМОСКВАМВД
 
 
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