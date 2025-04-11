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СМИ рассказали, почему судьба истребителя F-47 зависит от Китая
СМИ рассказали, почему судьба истребителя F-47 зависит от Китая - 11.04.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, почему судьба истребителя F-47 зависит от Китая
Судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:47+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения, пишет издание Newsweek. "Пекин находится в позиции силы, контролируя материалы, критически важные для оборонной промышленности США. Китай... ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, являющихся ключевыми для истребителя, который станет главной опорой флота нового поколения американских военно-воздушных сил... (Президент США Дональд - ред.) Трамп нахваливает F-47 как преемника F-22 Raptor. Однако жизнеспособность программы Next Generation Air Dominance (NGAD, проект по созданию истребителей - ред.) во многом зависит от материалов, которые производит Китай", - пишет издание. Как отмечает газета, речь идет о таких легких и тяжелых редкоземельных металлах, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Например, иттрий необходим для высокочастотных радиолокационных систем и высокоточных лазеров, а также позволяет не допускать расплавления двигателей истребителей в полете. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая. Трамп в конце марта заявил, что США тайно испытывают экспериментальную версию новейшего истребителя F-47. Президент отметил, что F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных", и подчеркнул, что заказ на поставку самолетов получит компания Boeing.
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Вооружения, КИТАЙ, США, Boeing
СМИ рассказали, почему судьба истребителя F-47 зависит от Китая
Newsweek: судьба F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ.
Судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения, пишет
издание Newsweek.
"Пекин находится в позиции силы, контролируя материалы, критически важные для оборонной промышленности США. Китай... ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, являющихся ключевыми для истребителя, который станет главной опорой флота нового поколения американских военно-воздушных сил... (Президент США Дональд - ред.) Трамп нахваливает F-47 как преемника F-22 Raptor. Однако жизнеспособность программы Next Generation Air Dominance (NGAD, проект по созданию истребителей - ред.) во многом зависит от материалов, которые производит Китай", - пишет издание.
Как отмечает газета, речь идет о таких легких и тяжелых редкоземельных металлах, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Например, иттрий необходим для высокочастотных радиолокационных систем и высокоточных лазеров, а также позволяет не допускать расплавления двигателей истребителей в полете.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая.
Трамп в конце марта заявил, что США тайно испытывают экспериментальную версию новейшего истребителя F-47. Президент отметил, что F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных", и подчеркнул, что заказ на поставку самолетов получит компания Boeing.
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