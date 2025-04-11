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Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ

Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ - 11.04.2025, ПРАЙМ

Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ

Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на вооружение и обучение бригады украинских военных, сообщает норвежское минобороны. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T16:13+0300

2025-04-11T16:13+0300

2025-04-11T16:13+0300

политика

украина

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на вооружение и обучение бригады украинских военных, сообщает норвежское минобороны. В конце февраля норвежское минобороны сообщило, что страны Северной Европы и Балтии по запросу Киева обучат и вооружат бригаду украинских военных. Отмечалось, что окончательный размер украинской бригады пока не определён, но она будет состоять из гибких подразделений, которые Украина сможет задействовать по своему усмотрению. "Норвегия выделит десять миллиардов норвежских крон (примерно 940 миллионов долларов - ред.) на вооружение и обучение украинской бригады", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, эти средства будут направлены в том числе на приобретение боеприпасов и техники у Украины и других стран. Кроме того, Осло предоставит свою собственную технику. В феврале главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что вооружённые силы Норвегии будут проводить меньшее количество военных учений норвежских солдат в 2025 году, отдав приоритет обучению бригады украинских военных и заполнению складов вооружением. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

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