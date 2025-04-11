Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250411/norvegiya-856601976.html
Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ
Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ
Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на вооружение и обучение бригады украинских военных, сообщает норвежское минобороны. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:13+0300
2025-04-11T16:13+0300
политика
украина
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на вооружение и обучение бригады украинских военных, сообщает норвежское минобороны. В конце февраля норвежское минобороны сообщило, что страны Северной Европы и Балтии по запросу Киева обучат и вооружат бригаду украинских военных. Отмечалось, что окончательный размер украинской бригады пока не определён, но она будет состоять из гибких подразделений, которые Украина сможет задействовать по своему усмотрению. "Норвегия выделит десять миллиардов норвежских крон (примерно 940 миллионов долларов - ред.) на вооружение и обучение украинской бригады", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, эти средства будут направлены в том числе на приобретение боеприпасов и техники у Украины и других стран. Кроме того, Осло предоставит свою собственную технику. В феврале главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что вооружённые силы Норвегии будут проводить меньшее количество военных учений норвежских солдат в 2025 году, отдав приоритет обучению бригады украинских военных и заполнению складов вооружением. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
https://1prime.ru/20250404/norvegiya-856394083.html
украина
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, норвегия
Политика, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ
16:13 11.04.2025
 
Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ

Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на вооружение и обучение бригады ВСУ

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на вооружение и обучение бригады украинских военных, сообщает норвежское минобороны.
В конце февраля норвежское минобороны сообщило, что страны Северной Европы и Балтии по запросу Киева обучат и вооружат бригаду украинских военных. Отмечалось, что окончательный размер украинской бригады пока не определён, но она будет состоять из гибких подразделений, которые Украина сможет задействовать по своему усмотрению.
"Норвегия выделит десять миллиардов норвежских крон (примерно 940 миллионов долларов - ред.) на вооружение и обучение украинской бригады", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, эти средства будут направлены в том числе на приобретение боеприпасов и техники у Украины и других стран. Кроме того, Осло предоставит свою собственную технику.
В феврале главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что вооружённые силы Норвегии будут проводить меньшее количество военных учений норвежских солдат в 2025 году, отдав приоритет обучению бригады украинских военных и заполнению складов вооружением.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
Флаг Норвегии
В Норвегии выделят средства для закупки гаубиц на границу с Россией
4 апреля, 16:36
 
ПолитикаУКРАИНАНОРВЕГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала