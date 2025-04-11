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В "Первом Носе" назвали азиатские страны перспективными для экспорта вина - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В "Первом Носе" назвали азиатские страны перспективными для экспорта вина
В "Первом Носе" назвали азиатские страны перспективными для экспорта вина - 11.04.2025, ПРАЙМ
В "Первом Носе" назвали азиатские страны перспективными для экспорта вина
Азиатские страны - Южная Корея и Китай - являются перспективным направлением для экспорта российского вина, такое мнение высказала РИА Новости владелец сети... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:56+0300
2025-04-11T06:56+0300
бизнес
экономика
россия
китай
москва
южная корея
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Азиатские страны - Южная Корея и Китай - являются перспективным направлением для экспорта российского вина, такое мнение высказала РИА Новости владелец сети винотек "Первый Нос" Наталья Духина. "На мой взгляд, для российских вин одним из перспективных направлений считаются азиатские страны. Корея, Китай - именно на них нужно держать свой фокус", - сказала она. Она добавила, что и география производства отечественных вин расширяется и уже охватывает Краснодарский край, Крым, Севастополь, Волгоградскую область, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. По ее словам, за последние годы полка с российскими винами значительно видоизменилась: расширился ассортимент, увеличилось количество российских производителей. Доля вина растет органически за счет выхода на рынок новых компаний. В свою очередь и запрос покупателя на российское вино увеличивается, добавила Духина. Так, за последние три года ассортимент российского вина в ее сети увеличился минимум в два раза. Также за последние несколько лет примерно на 30% выросла доля чеков, в которых содержится алкоголь российского производства.
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бизнес, россия, китай, москва, южная корея
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
06:56 11.04.2025
 
В "Первом Носе" назвали азиатские страны перспективными для экспорта вина

Духина: Южная Корея и Китай - перспективные направления для экспорта российского вина

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Азиатские страны - Южная Корея и Китай - являются перспективным направлением для экспорта российского вина, такое мнение высказала РИА Новости владелец сети винотек "Первый Нос" Наталья Духина.
"На мой взгляд, для российских вин одним из перспективных направлений считаются азиатские страны. Корея, Китай - именно на них нужно держать свой фокус", - сказала она.
Она добавила, что и география производства отечественных вин расширяется и уже охватывает Краснодарский край, Крым, Севастополь, Волгоградскую область, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.
По ее словам, за последние годы полка с российскими винами значительно видоизменилась: расширился ассортимент, увеличилось количество российских производителей. Доля вина растет органически за счет выхода на рынок новых компаний. В свою очередь и запрос покупателя на российское вино увеличивается, добавила Духина.
Так, за последние три года ассортимент российского вина в ее сети увеличился минимум в два раза. Также за последние несколько лет примерно на 30% выросла доля чеков, в которых содержится алкоголь российского производства.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВАЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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