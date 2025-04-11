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"Атомэнергопром" установил ориентир купонов по облигациям на 40 млрд рублей

"Атомэнергопром" установил ориентир купонов по облигациям на 40 млрд рублей - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Атомэнергопром" установил ориентир купонов по облигациям на 40 млрд рублей

"Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) установил финальный ориентир ставки купонов по... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T17:42+0300

2025-04-11T17:42+0300

2025-04-11T17:42+0300

энергетика

россия

финансы

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атомэнергопром

росатом

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 40 миллиардов рублей - в размере 17,3% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001P-05 с квартальными купонами. В ходе сбора заявок ориентир купона был снижен с уровня не выше 18,4% годовых. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно ожидается 17 апреля.

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россия, финансы, москва, атомэнергопром, росатом