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"Атомэнергопром" установил ориентир купонов по облигациям на 40 млрд рублей - 11.04.2025, ПРАЙМ
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"Атомэнергопром" установил ориентир купонов по облигациям на 40 млрд рублей
"Атомэнергопром" установил ориентир купонов по облигациям на 40 млрд рублей - 11.04.2025, ПРАЙМ
"Атомэнергопром" установил ориентир купонов по облигациям на 40 млрд рублей
"Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) установил финальный ориентир ставки купонов по... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T17:42+0300
2025-04-11T17:42+0300
энергетика
россия
финансы
москва
атомэнергопром
росатом
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 40 миллиардов рублей - в размере 17,3% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001P-05 с квартальными купонами. В ходе сбора заявок ориентир купона был снижен с уровня не выше 18,4% годовых. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно ожидается 17 апреля.
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россия, финансы, москва, атомэнергопром, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Атомэнергопром, Росатом
17:42 11.04.2025
 
"Атомэнергопром" установил ориентир купонов по облигациям на 40 млрд рублей

"Атомэнергопром" установил финальный ориентир купонов по облигациям объемом 40 млрд рублей

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 40 миллиардов рублей - в размере 17,3% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001P-05 с квартальными купонами.
В ходе сбора заявок ориентир купона был снижен с уровня не выше 18,4% годовых.
Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно ожидается 17 апреля.
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ЭнергетикаРОССИЯФинансыМОСКВААтомэнергопромРосатом
 
 
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