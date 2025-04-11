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Уиткофф назвал путь к прекращению огня на Украине - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Уиткофф назвал путь к прекращению огня на Украине
Уиткофф назвал путь к прекращению огня на Украине - 11.04.2025, ПРАЙМ
Уиткофф назвал путь к прекращению огня на Украине
Спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T22:02+0300
2025-04-11T22:02+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе заявил Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня в конфликте на Украине связан со стратегией, которая приведет к признанию контроля Москвы над новыми регионами, передает агентство Reuters. Ранее Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заступился за Уиткоффа, заявив, что тот выполняет "невероятную работу". Он также упрекнул тех, кто критикует Уиткоффа, отметив, что они "злятся, так как он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет". "Менее чем через 48 часов после ужина с... (Дмитриевым - ред.), Стив Уиткофф... передал (Трампу - ред.) четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине... является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя... регионами", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американских чиновников. Отмечается, что в ходе этой встречи спецпосланник президента США Кит Келлог выступил против тезиса Уиткоффа. Согласно источникам, Келлог указал на то, что Украина не откажется от притязаний на эти территории. "Эта встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении американской стратегии", - уточняет агентство. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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общество , мировая экономика, украина, рф, крым, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, оон
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, КРЫМ, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
22:02 11.04.2025
 
Уиткофф назвал путь к прекращению огня на Украине

Уиткофф: путь к прекращению огня на Украине связан с признанием новых регионов России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе заявил Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня в конфликте на Украине связан со стратегией, которая приведет к признанию контроля Москвы над новыми регионами, передает агентство Reuters.
Ранее Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заступился за Уиткоффа, заявив, что тот выполняет "невероятную работу". Он также упрекнул тех, кто критикует Уиткоффа, отметив, что они "злятся, так как он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет".
"Менее чем через 48 часов после ужина с... (Дмитриевым - ред.), Стив Уиткофф... передал (Трампу - ред.) четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине... является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя... регионами", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американских чиновников.
Отмечается, что в ходе этой встречи спецпосланник президента США Кит Келлог выступил против тезиса Уиткоффа. Согласно источникам, Келлог указал на то, что Украина не откажется от притязаний на эти территории.
"Эта встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении американской стратегии", - уточняет агентство.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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