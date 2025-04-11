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В ОП назвали заявление Зеленского о китайских солдатах "заготовкой" - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В ОП назвали заявление Зеленского о китайских солдатах "заготовкой"
В ОП назвали заявление Зеленского о китайских солдатах "заготовкой" - 11.04.2025, ПРАЙМ
В ОП назвали заявление Зеленского о китайских солдатах "заготовкой"
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T07:14+0300
2025-04-11T07:14+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о якобы участии китайских солдат в военном конфликте на Украине "заготовкой", чтобы выслужиться перед президентом США Дональдом Трампом. "Заготовка по якобы участию китайцев в СВО на стороне России – это попытка Зеленского не просто втянуть Китай в конфликт, а, прежде всего, выслужиться перед США и лично перед Трампом, показав, что нынешний киевский режим может быть удобным провокатором, который вызывает раздражение у официального Пекина, доставляет ему проблемы и дает поводы и причины, чтобы ввести санкции против Китая", - сказал Рогов. По его словам, своим заявлением Зеленский преследовал цель заставить власти Китая оправдываться или совершить необдуманные действия на внешнеполитическом треке, что послужило бы поводом для усиления противостояния с США. "Зеленскому нужен глобальный конфликт, чтобы сохранить власть и западное покровительство", - сказал Рогов. Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом он сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
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общество , россия, китай, украина, сша, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, мид, мид китая, мид кнр
Общество , Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп, МИД, МИД Китая, МИД КНР
07:14 11.04.2025
 
В ОП назвали заявление Зеленского о китайских солдатах "заготовкой"

Член ОП Рогов: Зеленский хочет выслужиться перед Трампом, введя санкции против Китая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о якобы участии китайских солдат в военном конфликте на Украине "заготовкой", чтобы выслужиться перед президентом США Дональдом Трампом.
"Заготовка по якобы участию китайцев в СВО на стороне России – это попытка Зеленского не просто втянуть Китай в конфликт, а, прежде всего, выслужиться перед США и лично перед Трампом, показав, что нынешний киевский режим может быть удобным провокатором, который вызывает раздражение у официального Пекина, доставляет ему проблемы и дает поводы и причины, чтобы ввести санкции против Китая", - сказал Рогов.
По его словам, своим заявлением Зеленский преследовал цель заставить власти Китая оправдываться или совершить необдуманные действия на внешнеполитическом треке, что послужило бы поводом для усиления противостояния с США.
"Зеленскому нужен глобальный конфликт, чтобы сохранить власть и западное покровительство", - сказал Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине.
Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом он сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКИТАЙУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд ТрампМИДМИД КитаяМИД КНР
 
 
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