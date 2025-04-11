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Опрос показал, сколько россиян боятся взлома аккаунтов

Опрос показал, сколько россиян боятся взлома аккаунтов - 11.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян боятся взлома аккаунтов

Треть россиян боятся угрозы взлома аккаунтов, а 30% обеспокоены возможной утечкой данных из биометрических систем, подсчитали для РИА Новости специалисты... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T04:55+0300

2025-04-11T04:55+0300

2025-04-11T04:55+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Треть россиян боятся угрозы взлома аккаунтов, а 30% обеспокоены возможной утечкой данных из биометрических систем, подсчитали для РИА Новости специалисты IT-компании "Киберпротект" и деловой соцсети TenChat. "Наибольшее беспокойство у россиян вызывает угроза взлома аккаунтов - об этом заявили 32% опрошенных. 30% респондентов обеспокоены возможной утечкой данных из биометрических систем", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,7 тысячи россиян старше 18 лет. Также каждый пятый респондент настороженно относится к распространению искусственного интеллекта (ИИ), а 9% опасаются, что автоматизация приведет к замене людей машинами на рабочих местах. В свою очередь, чтобы минимизировать риски, две трети россиян принимают необходимые базовые защитные меры в сети: используют антивирусное программное обеспечение, сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Однако 22% опрошенных в принципе не предпринимают никаких мер, полагая, что проблемы решатся сами собой. Снизить тревожность, по мнению россиян, возможно через повышение уровня цифровой грамотности и осведомленности о возможных рисках среди населения - так считают 27% опрошенных. Столько же убеждены, что важно разрабатывать обучающие программы для тех профессий, которые могут исчезнуть из-за автоматизации и внедрения ИИ. Отмечается, что несмотря на частые сообщения об утечках данных через "умные" устройства, почти треть считает их одними из самых надежных. Доверие вызывают и носимые гаджеты - 20% респондентов уверены в безопасности фитнес-трекеров и смарт-часов. Однако к смартфонам и компьютерам россияне относятся более настороженно - им доверяют всего 8% и 3% соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, общество , москва, tenchat