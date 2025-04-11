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Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом
Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом - 11.04.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом
Так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:34+0300
2025-04-11T11:34+0300
экономика
сша
китай
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение пары месяцев эта война превратится в мир, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Война пошлин - это тактический вопрос... Сейчас ситуация развивается по спирали, в конце американцы по очереди придут к соглашению со всеми странами, и возникнет новый баланс, новая ситуация. Это продлится месяц или два, не думаю, что это останется с нами надолго. Эта пошлинная война вскоре перерастет в пошлинный мир", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер объяснил, что нет необходимости гадать, в чем смысл текущего процесса, поскольку президент США Дональд Трамп еще до выборов заявил, что намерен улучшить позиции Америки в мировой торговли, и введение пошлин является тактическим приемом, чтобы стимулировать партнеров к переговорам о новом таможенном соглашении с США. По словам Орбана, "война пошлин" сейчас привлекает большое внимание, но ее значение гораздо ниже конфликта на Украине или принятия Киева в Евросоюз, поскольку эти вопросы, в отличие от пошлин, имеют долгосрочную перспективу.
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сша, китай, виктор орбан
Экономика, США, КИТАЙ, Виктор Орбан
11:34 11.04.2025
 
Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом

Премьер Венгрии Орбан: "пошлинная война" скоро перерастет в "пошлинный мир"

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение пары месяцев эта война превратится в мир, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Война пошлин - это тактический вопрос... Сейчас ситуация развивается по спирали, в конце американцы по очереди придут к соглашению со всеми странами, и возникнет новый баланс, новая ситуация. Это продлится месяц или два, не думаю, что это останется с нами надолго. Эта пошлинная война вскоре перерастет в пошлинный мир", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер объяснил, что нет необходимости гадать, в чем смысл текущего процесса, поскольку президент США Дональд Трамп еще до выборов заявил, что намерен улучшить позиции Америки в мировой торговли, и введение пошлин является тактическим приемом, чтобы стимулировать партнеров к переговорам о новом таможенном соглашении с США.
По словам Орбана, "война пошлин" сейчас привлекает большое внимание, но ее значение гораздо ниже конфликта на Украине или принятия Киева в Евросоюз, поскольку эти вопросы, в отличие от пошлин, имеют долгосрочную перспективу.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США
11:10
 
ЭкономикаСШАКИТАЙВиктор Орбан
 
 
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