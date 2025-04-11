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Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом

Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом - 11.04.2025, ПРАЙМ

Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом

Так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:34+0300

2025-04-11T11:34+0300

2025-04-11T11:34+0300

экономика

сша

китай

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение пары месяцев эта война превратится в мир, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Война пошлин - это тактический вопрос... Сейчас ситуация развивается по спирали, в конце американцы по очереди придут к соглашению со всеми странами, и возникнет новый баланс, новая ситуация. Это продлится месяц или два, не думаю, что это останется с нами надолго. Эта пошлинная война вскоре перерастет в пошлинный мир", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер объяснил, что нет необходимости гадать, в чем смысл текущего процесса, поскольку президент США Дональд Трамп еще до выборов заявил, что намерен улучшить позиции Америки в мировой торговли, и введение пошлин является тактическим приемом, чтобы стимулировать партнеров к переговорам о новом таможенном соглашении с США. По словам Орбана, "война пошлин" сейчас привлекает большое внимание, но ее значение гораздо ниже конфликта на Украине или принятия Киева в Евросоюз, поскольку эти вопросы, в отличие от пошлин, имеют долгосрочную перспективу.

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сша

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сша, китай, виктор орбан