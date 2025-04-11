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Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию

Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию - 11.04.2025, ПРАЙМ

Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию

Украина, сговорившись с Брюсселем, прекратила транзит российского газа с целью оказать давление на Венгрию и Словакию и вовлечь их в конфликт. Об этом заявил... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T21:45+0300

2025-04-11T21:45+0300

2025-04-11T21:45+0300

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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Украина, сговорившись с Брюсселем, прекратила транзит российского газа с целью оказать давление на Венгрию и Словакию и вовлечь их в конфликт. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Украина в начале этого года, сговорившись с брюссельскими бюрократами, закрыла большой европейский газопровод, проходящий по их территории. Так они хотят оказать давление на словаков и на нас, чтобы втянуть нас в российско-украинский... (конфликт - ред.)", - отметил Орбан в видеообращении с дипломатического форума в Анталье.Венгерский премьер подчеркнул, что теперь Венгрия может получать российский газ только по "Турецкому потоку", что делает Турцию ключевым партнером. Целью его визита в Анталью являются переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Давление не исчезло, Брюссель по-прежнему пытается добить венгров, но мы защитим интересы венгерского народа и не поддадимся на шантаж", - также заявил Орбан. В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от ЕК необходимые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против России. По его словам, ЕК обязалась защищать газо- и нефтепроводы, по которым сырье из РФ поступает в страны-члены ЕС, и потребовала от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС."Газпром" 1 января сообщил об отсутствии технической и юридической возможности подачи газа для транзита через Украину в связи с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли об отсутствии планов по продлению транзитного соглашения.

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