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Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию
Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию - 11.04.2025, ПРАЙМ
Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию
Украина, сговорившись с Брюсселем, прекратила транзит российского газа с целью оказать давление на Венгрию и Словакию и вовлечь их в конфликт. Об этом заявил... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T21:45+0300
2025-04-11T21:45+0300
политика
газ
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будапешт
украина
рф
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Украина, сговорившись с Брюсселем, прекратила транзит российского газа с целью оказать давление на Венгрию и Словакию и вовлечь их в конфликт. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Украина в начале этого года, сговорившись с брюссельскими бюрократами, закрыла большой европейский газопровод, проходящий по их территории. Так они хотят оказать давление на словаков и на нас, чтобы втянуть нас в российско-украинский... (конфликт - ред.)", - отметил Орбан в видеообращении с дипломатического форума в Анталье.Венгерский премьер подчеркнул, что теперь Венгрия может получать российский газ только по "Турецкому потоку", что делает Турцию ключевым партнером. Целью его визита в Анталью являются переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Давление не исчезло, Брюссель по-прежнему пытается добить венгров, но мы защитим интересы венгерского народа и не поддадимся на шантаж", - также заявил Орбан. В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от ЕК необходимые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против России. По его словам, ЕК обязалась защищать газо- и нефтепроводы, по которым сырье из РФ поступает в страны-члены ЕС, и потребовала от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС."Газпром" 1 января сообщил об отсутствии технической и юридической возможности подачи газа для транзита через Украину в связи с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли об отсутствии планов по продлению транзитного соглашения.
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газ, россия, будапешт, украина, рф, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, петер сийярто, ек, ес, газопровод "турецкий поток"
Политика, Газ, РОССИЯ, Будапешт, УКРАИНА, РФ, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, Петер Сийярто, ЕК, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
21:45 11.04.2025
 
Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию

Орбан: Украина прекратила транзит газа, чтобы втянуть Венгрию и Словакию в конфликт

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Украина, сговорившись с Брюсселем, прекратила транзит российского газа с целью оказать давление на Венгрию и Словакию и вовлечь их в конфликт. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Украина в начале этого года, сговорившись с брюссельскими бюрократами, закрыла большой европейский газопровод, проходящий по их территории. Так они хотят оказать давление на словаков и на нас, чтобы втянуть нас в российско-украинский... (конфликт - ред.)", - отметил Орбан в видеообращении с дипломатического форума в Анталье.
Венгерский премьер подчеркнул, что теперь Венгрия может получать российский газ только по "Турецкому потоку", что делает Турцию ключевым партнером. Целью его визита в Анталью являются переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Давление не исчезло, Брюссель по-прежнему пытается добить венгров, но мы защитим интересы венгерского народа и не поддадимся на шантаж", - также заявил Орбан.
В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от ЕК необходимые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против России. По его словам, ЕК обязалась защищать газо- и нефтепроводы, по которым сырье из РФ поступает в страны-члены ЕС, и потребовала от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
"Газпром" 1 января сообщил об отсутствии технической и юридической возможности подачи газа для транзита через Украину в связи с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли об отсутствии планов по продлению транзитного соглашения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом
11:34
 
ПолитикаГазРОССИЯБудапештУКРАИНАРФВиктор ОрбанРеджеп Тайип ЭрдоганПетер СийяртоЕКЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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