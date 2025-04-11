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"Одно из лучших, что у нас есть". Посол Украины оценил немецкое оружие

"Одно из лучших, что у нас есть". Посол Украины оценил немецкое оружие - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Одно из лучших, что у нас есть". Посол Украины оценил немецкое оружие

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкое оружие, поставляемое Киеву, является одним из лучших, имеющихся в распоряжении ВСУ, опровергнув тем | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T18:24+0300

2025-04-11T18:24+0300

2025-04-11T18:24+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкое оружие, поставляемое Киеву, является одним из лучших, имеющихся в распоряжении ВСУ, опровергнув тем самым критические оценки этих систем вооружения, опубликованные ранее в СМИ.За день до этого немецкие СМИ, ссылаясь на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии на Украине, сообщили о существенных недостатках практически всех образцов крупной военной техники ФРГ, которые влияют на их эффективность в боевых условиях."Это оружие ни в коем случае нельзя назвать непригодным к использованию", - подчеркнул Макеев в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)."Немецкое оружие - одно из лучших, что у нас есть", - добавил посол. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, являются законной целью для России. Он также подчеркивал, что США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, включая поставки оружия и подготовку кадров в различных странах.

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украина, германия, нато, всу, мид рф