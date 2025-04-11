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"Одно из лучших, что у нас есть". Посол Украины оценил немецкое оружие - 11.04.2025, ПРАЙМ
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"Одно из лучших, что у нас есть". Посол Украины оценил немецкое оружие
"Одно из лучших, что у нас есть". Посол Украины оценил немецкое оружие - 11.04.2025, ПРАЙМ
"Одно из лучших, что у нас есть". Посол Украины оценил немецкое оружие
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкое оружие, поставляемое Киеву, является одним из лучших, имеющихся в распоряжении ВСУ, опровергнув тем | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T18:24+0300
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вооружения
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкое оружие, поставляемое Киеву, является одним из лучших, имеющихся в распоряжении ВСУ, опровергнув тем самым критические оценки этих систем вооружения, опубликованные ранее в СМИ.За день до этого немецкие СМИ, ссылаясь на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии на Украине, сообщили о существенных недостатках практически всех образцов крупной военной техники ФРГ, которые влияют на их эффективность в боевых условиях."Это оружие ни в коем случае нельзя назвать непригодным к использованию", - подчеркнул Макеев в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)."Немецкое оружие - одно из лучших, что у нас есть", - добавил посол. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, являются законной целью для России. Он также подчеркивал, что США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, включая поставки оружия и подготовку кадров в различных странах.
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украина, германия, нато, всу, мид рф
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, НАТО, ВСУ, МИД РФ
18:24 11.04.2025
 
"Одно из лучших, что у нас есть". Посол Украины оценил немецкое оружие

Посол Украины в Германии Макеев назвал немецкое оружие одним из лучших, что есть у ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкое оружие, поставляемое Киеву, является одним из лучших, имеющихся в распоряжении ВСУ, опровергнув тем самым критические оценки этих систем вооружения, опубликованные ранее в СМИ.
За день до этого немецкие СМИ, ссылаясь на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии на Украине, сообщили о существенных недостатках практически всех образцов крупной военной техники ФРГ, которые влияют на их эффективность в боевых условиях.
"Это оружие ни в коем случае нельзя назвать непригодным к использованию", - подчеркнул Макеев в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
"Немецкое оружие - одно из лучших, что у нас есть", - добавил посол.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, являются законной целью для России. Он также подчеркивал, что США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, включая поставки оружия и подготовку кадров в различных странах.
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ВооруженияУКРАИНАГЕРМАНИЯНАТОВСУМИД РФ
 
 
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