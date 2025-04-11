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Решение Эстонии топить суда на Балтике отвратительно, заявил Патрушев
Решение Эстонии топить суда на Балтике отвратительно, заявил Патрушев - 11.04.2025, ПРАЙМ
Решение Эстонии топить суда на Балтике отвратительно, заявил Патрушев
Решение Эстонии топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит, заявил... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:25+0300
2025-04-11T16:25+0300
2025-04-11T16:25+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Решение Эстонии топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Это решение Эстонии "отвратительно", сказал Патрушев журналистам. "Надо думать, как противодействовать этому делу. Но сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более подробную информацию, как противодействовать этому. Надо обсудить", - добавил он. Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.
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россия, эстония, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, Николай Патрушев
Решение Эстонии топить суда на Балтике отвратительно, заявил Патрушев
Патрушев: решение Эстонии топить на Балтике подозрительные суда отвратительно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Решение Эстонии топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Это решение Эстонии "отвратительно", сказал Патрушев журналистам.
"Надо думать, как противодействовать этому делу. Но сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более подробную информацию, как противодействовать этому. Надо обсудить", - добавил он.
Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.
В Эстонии узаконили право топить подозрительные суда, пишет AFP