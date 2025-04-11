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Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов - 11.04.2025, ПРАЙМ

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжаются около четырех... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T22:06+0300

2025-04-11T22:06+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжаются около четырех часов, передает корреспондент РИА Новости. Путин проводит встречу с Уиткоффом, который прилетел в Россию в пятницу, в Президентской библиотеке в Петербурге. Их сопровождают помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. На фоне проходящих в Петербурге переговоров Белый дом заявил, что визит Уиткоффа в РФ является еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.

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петербург, рф, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, рфпи