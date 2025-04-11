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Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов
Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов - 11.04.2025, ПРАЙМ
Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов
Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжаются около четырех... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T22:06+0300
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политика
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стив уиткофф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжаются около четырех часов, передает корреспондент РИА Новости. Путин проводит встречу с Уиткоффом, который прилетел в Россию в пятницу, в Президентской библиотеке в Петербурге. Их сопровождают помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. На фоне проходящих в Петербурге переговоров Белый дом заявил, что визит Уиткоффа в РФ является еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
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петербург, рф, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, рфпи
Политика, Петербург, РФ, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, РФПИ
22:06 11.04.2025
 
Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов

Переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге продолжаются более четырех часов

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБелые ночи в Санкт-Петербурге
Белые ночи в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжаются около четырех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Путин проводит встречу с Уиткоффом, который прилетел в Россию в пятницу, в Президентской библиотеке в Петербурге. Их сопровождают помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
На фоне проходящих в Петербурге переговоров Белый дом заявил, что визит Уиткоффа в РФ является еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
Президент Владимир Путин встретился со со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге
17:45
 
ПолитикаПетербургРФСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампРФПИ
 
 
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