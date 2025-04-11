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Путин и Уиткофф завершили переговоры в Петербурге
Путин и Уиткофф завершили переговоры в Петербурге - 11.04.2025, ПРАЙМ
Путин и Уиткофф завершили переговоры в Петербурге
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продлилась 4,5 часа, передает корреспондент РИА... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T22:26+0300
2025-04-11T22:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продлилась 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Их встреча состоялась в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге."Глава российского государства провёл встречу со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", - сообщается на сайте Кремля.Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что по итогам Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом. Также сообщалось, что Вашингтону передадут озабоченности и элементы позиции Москвы.В пятницу утром самолет спецпосланника главы Белого дома приземлился в аэропорту Пулково. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта и встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
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общество , россия, петербург, владимир путин, стив уиткофф
Политика, Общество , РОССИЯ, Петербург, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Путин и Уиткофф завершили переговоры в Петербурге
Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге продлилась 4,5 часа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продлилась 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Их встреча состоялась в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге.
"Глава российского государства провёл встречу со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", - сообщается на сайте Кремля.
Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что по итогам Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом. Также сообщалось, что Вашингтону передадут озабоченности и элементы позиции Москвы.
В пятницу утром самолет спецпосланника главы Белого дома приземлился в аэропорту Пулково. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта и встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.
В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов