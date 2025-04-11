https://1prime.ru/20250411/peskov-856584432.html

Песков оценил динамику переговоров США и Украины

Песков оценил динамику переговоров США и Украины - 11.04.2025, ПРАЙМ

Песков оценил динамику переговоров США и Украины

Ситуация на переговорном треке Соединенных Штатов Америки и Украины развивается стремительно, важно отслеживать все, что в этом вопросе касается России, заявил... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:27+0300

2025-04-11T11:27+0300

2025-04-11T11:27+0300

политика

россия

украина

сша

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Ситуация на переговорном треке Соединенных Штатов Америки и Украины развивается стремительно, важно отслеживать все, что в этом вопросе касается России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас много развитий в течение одних суток. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается, поэтому сейчас, конечно, важно все новости отслеживать, анализировать информацию, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас (Россию - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль следить за ходом переговоров между США и Украиной по вопросу редкоземельных металлов. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки по минералам. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, состоится с 11 по 12 апреля.

https://1prime.ru/20250411/lavrov-856582851.html

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сша

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россия, украина, сша, москва, дмитрий песков