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Песков советовал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа

Песков советовал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа - 11.04.2025, ПРАЙМ

Песков советовал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа

Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T15:55+0300

2025-04-11T15:55+0300

2025-04-11T15:55+0300

политика

общество

рф

сша

стив уиткофф

дмитрий песков

дональд трамп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Уиткофф в пятницу прилетел в Россию. "Нет, нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать встречу Путина и Уиткоффа судьбоносной. "Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов, происходит процесс нормализации отношений", - добавил он.

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общество , рф, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп