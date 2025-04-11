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Песков советовал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа
Песков советовал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа - 11.04.2025, ПРАЙМ
Песков советовал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа
Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:55+0300
2025-04-11T15:55+0300
2025-04-11T15:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Уиткофф в пятницу прилетел в Россию. "Нет, нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать встречу Путина и Уиткоффа судьбоносной. "Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов, происходит процесс нормализации отношений", - добавил он.
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общество , рф, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, Общество , РФ, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков советовал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа
Песков: прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в РФ не стоит ожидать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уиткофф в пятницу прилетел в Россию.
"Нет, нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать встречу Путина и Уиткоффа судьбоносной.
"Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов, происходит процесс нормализации отношений", - добавил он.
Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге