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Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа

Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа - 11.04.2025, ПРАЙМ

Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа начнется непосредственно с переговоров, без... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T18:52+0300

2025-04-11T18:52+0300

2025-04-11T18:52+0300

политика

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стив уиткофф

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа начнется непосредственно с переговоров, без экскурсии по Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где проходит встреча. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча Путина и Уиткоффа, который в пятницу прилетел в Россию, проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Песков отметил, что процесс переговоров будет закрытым для прессы. Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия и приветственных слов."Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит переговоры с Уиткоффом, это их третья встреча.

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общество , россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков