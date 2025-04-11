https://1prime.ru/20250411/peskov-856608465.html
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа - 11.04.2025, ПРАЙМ
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа начнется непосредственно с переговоров, без... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T18:52+0300
2025-04-11T18:52+0300
2025-04-11T18:52+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа начнется непосредственно с переговоров, без экскурсии по Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где проходит встреча. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча Путина и Уиткоффа, который в пятницу прилетел в Россию, проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Песков отметил, что процесс переговоров будет закрытым для прессы. Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия и приветственных слов."Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит переговоры с Уиткоффом, это их третья встреча.
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Политика, Общество , РОССИЯ, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа
Песков: Путин и Уиткофф сразу перейдут к переговорам, при этом они будут закрытыми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа начнется непосредственно с переговоров, без экскурсии по Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где проходит встреча. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Уиткоффа, который в пятницу прилетел в Россию, проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.
Песков отметил, что процесс переговоров будет закрытым для прессы. Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия и приветственных слов.
"Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит переговоры с Уиткоффом, это их третья встреча.
Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге