Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250411/peskov-856608465.html
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа - 11.04.2025, ПРАЙМ
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа начнется непосредственно с переговоров, без... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T18:52+0300
2025-04-11T18:52+0300
политика
общество
россия
сша
санкт-петербург
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа начнется непосредственно с переговоров, без экскурсии по Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где проходит встреча. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча Путина и Уиткоффа, который в пятницу прилетел в Россию, проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Песков отметил, что процесс переговоров будет закрытым для прессы. Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия и приветственных слов."Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит переговоры с Уиткоффом, это их третья встреча.
https://1prime.ru/20250411/vstrecha-856605639.html
сша
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_a1d6a1abfe8668cc822c42e47f24b076.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
18:52 11.04.2025
 
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа

Песков: Путин и Уиткофф сразу перейдут к переговорам, при этом они будут закрытыми

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа начнется непосредственно с переговоров, без экскурсии по Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где проходит встреча. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Уиткоффа, который в пятницу прилетел в Россию, проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.
Песков отметил, что процесс переговоров будет закрытым для прессы. Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия и приветственных слов.
"Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит переговоры с Уиткоффом, это их третья встреча.
Президент Владимир Путин встретился со со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге
17:45
 
ПолитикаОбществоРОССИЯСШАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала