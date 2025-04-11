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Писториус предложил НАТО создать дорожную карту на случай вывода войск США
Писториус предложил НАТО создать дорожную карту на случай вывода войск США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Писториус предложил НАТО создать дорожную карту на случай вывода войск США
Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T12:30+0300
2025-04-11T12:30+0300
2025-04-11T12:30+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе. По словам министра, он еще два года назад говорил, что в долгосрочной перспективе присутствие американских военных в Европе в том же масштабе что и раньше не сохранится, если США одновременно будут фокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе и Азии. "Поэтому несколько недель назад я предложил своим коллегам по НАТО разработать дорожную карту, чтобы мы могли действовать согласованно и таким образом предотвратить возникновение потенциально опасных пробелов в дееспособности", - заявил Писториус в интервью изданию Spiegel. Министр также прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Принимать предложение о разговоре - это всегда разумно. Пока больше ничего нет. Предложений о конкретном сотрудничестве пока нет. В то же время у Германии есть обязательство не обладать ядерным оружием. Это ограничивает любую свободу действий", - сказал Писториус. По его словам, Европе необходимо укреплять конвенциональные средства сдерживания, а "ядерный зонтик" США никто в Вашингтоне не ставит под сомнение.
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общество , европа, сша, ес
Политика, Общество , ЕВРОПА, США, ЕС
Писториус предложил НАТО создать дорожную карту на случай вывода войск США
Писториус предложил создать дорожную карту на случай вывода войск США из Европы
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе.
По словам министра, он еще два года назад говорил, что в долгосрочной перспективе присутствие американских военных в Европе в том же масштабе что и раньше не сохранится, если США одновременно будут фокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе и Азии.
"Поэтому несколько недель назад я предложил своим коллегам по НАТО разработать дорожную карту, чтобы мы могли действовать согласованно и таким образом предотвратить возникновение потенциально опасных пробелов в дееспособности", - заявил Писториус в интервью изданию Spiegel.
Министр также прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
"Принимать предложение о разговоре - это всегда разумно. Пока больше ничего нет. Предложений о конкретном сотрудничестве пока нет. В то же время у Германии есть обязательство не обладать ядерным оружием. Это ограничивает любую свободу действий", - сказал Писториус.
По его словам, Европе необходимо укреплять конвенциональные средства сдерживания, а "ядерный зонтик" США никто в Вашингтоне не ставит под сомнение.
СМИ: создание нового оборонного фонда ЕС не получит поддержки