https://1prime.ru/20250411/pistorius-856588556.html

Писториус предложил НАТО создать дорожную карту на случай вывода войск США

Писториус предложил НАТО создать дорожную карту на случай вывода войск США - 11.04.2025, ПРАЙМ

Писториус предложил НАТО создать дорожную карту на случай вывода войск США

Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:30+0300

2025-04-11T12:30+0300

2025-04-11T12:30+0300

политика

общество

европа

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968644_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb67e7566d0fd325d5560b7c10707298.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе. По словам министра, он еще два года назад говорил, что в долгосрочной перспективе присутствие американских военных в Европе в том же масштабе что и раньше не сохранится, если США одновременно будут фокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе и Азии. "Поэтому несколько недель назад я предложил своим коллегам по НАТО разработать дорожную карту, чтобы мы могли действовать согласованно и таким образом предотвратить возникновение потенциально опасных пробелов в дееспособности", - заявил Писториус в интервью изданию Spiegel. Министр также прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Принимать предложение о разговоре - это всегда разумно. Пока больше ничего нет. Предложений о конкретном сотрудничестве пока нет. В то же время у Германии есть обязательство не обладать ядерным оружием. Это ограничивает любую свободу действий", - сказал Писториус. По его словам, Европе необходимо укреплять конвенциональные средства сдерживания, а "ядерный зонтик" США никто в Вашингтоне не ставит под сомнение.

https://1prime.ru/20250411/smi-856586604.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , европа, сша, ес