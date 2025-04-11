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Аксенов попросил увеличить время бронирования билетов на поезда в Крым - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Аксенов попросил увеличить время бронирования билетов на поезда в Крым
Аксенов попросил увеличить время бронирования билетов на поезда в Крым - 11.04.2025, ПРАЙМ
Аксенов попросил увеличить время бронирования билетов на поезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма попросил увеличить время бронирования билетов на поезда до 180 дней в... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:24+0300
2025-04-11T14:24+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма попросил увеличить время бронирования билетов на поезда до 180 дней в связи с повышенным интересом туристов в летний сезон. "Просьба какая, с точки зрения работы железной дороги, РЖД, увеличить время, глубину бронирования до 180 дней. Сегодня (раннее бронирование билетов - ред.) 90 дней составляет, до 180 дней просим увеличить глубину бронирования", - сказал Аксенов на заседании. Он подчеркнул, что спрос туристов на отдых в Крыму к летнему сезону растет.
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туризм, бизнес, россия, крым, москва, сергей аксенов, ржд
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, Сергей Аксенов, РЖД
14:24 11.04.2025
 
Аксенов попросил увеличить время бронирования билетов на поезда в Крым

Аксенов попросил увеличить время бронирования билетов на поезда в Крым до 180 дней

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанк*Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов
*Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма попросил увеличить время бронирования билетов на поезда до 180 дней в связи с повышенным интересом туристов в летний сезон.
"Просьба какая, с точки зрения работы железной дороги, РЖД, увеличить время, глубину бронирования до 180 дней. Сегодня (раннее бронирование билетов - ред.) 90 дней составляет, до 180 дней просим увеличить глубину бронирования", - сказал Аксенов на заседании.
Он подчеркнул, что спрос туристов на отдых в Крыму к летнему сезону растет.
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ТуризмБизнесРОССИЯКРЫММОСКВАСергей АксеновРЖД
 
 
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