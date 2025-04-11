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Нидерланды выделили Украине 150 миллионов евро на системы ПВО
Нидерланды выделили Украине 150 миллионов евро на системы ПВО - 11.04.2025, ПРАЙМ
Нидерланды выделили Украине 150 миллионов евро на системы ПВО
Нидерланды решили выделить Украине 150 миллионов евро на системы противовоздушной обороны, заявил в пятницу министр обороны королевства Рубен Брекелманс. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T17:14+0300
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ГААГА, 11 апр - ПРАЙМ. Нидерланды решили выделить Украине 150 миллионов евро на системы противовоздушной обороны, заявил в пятницу министр обороны королевства Рубен Брекелманс. "Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении 150 миллионов евро на противовоздушную оборону (система I-Hawk)", - написал Брекелманс в соцсети Х. В конце марта правительство Нидерландов сообщило, что выделит 500 миллионов евро на проект по разработке беспилотников для Украины. Кроме того, Нидерланды пообещали оказать Киеву ускоренную помощь в виде средств ПВО, боеприпасов и военно-морского оборудования. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф также заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год. К настоящему моменту в Гааге выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву, из этой суммы уже было израсходовано около 6 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, нидерланды, киев, сергей лавров, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, Киев, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Нидерланды выделили Украине 150 миллионов евро на системы ПВО
Минобороны Нидерландов выделило Украине 150 миллионов евро на системы ПВО
ГААГА, 11 апр - ПРАЙМ. Нидерланды решили выделить Украине 150 миллионов евро на системы противовоздушной обороны, заявил в пятницу министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении 150 миллионов евро на противовоздушную оборону (система I-Hawk)", - написал Брекелманс в соцсети Х.
В конце марта правительство Нидерландов сообщило, что выделит 500 миллионов евро на проект по разработке беспилотников для Украины. Кроме того, Нидерланды пообещали оказать Киеву ускоренную помощь в виде средств ПВО, боеприпасов и военно-морского оборудования.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф также заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
К настоящему моменту в Гааге выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву, из этой суммы уже было израсходовано около 6 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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