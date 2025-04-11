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"Мы побеждаем?" В Европе иронично ответили на слова о поражении России

"Мы побеждаем?" В Европе иронично ответили на слова о поражении России - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Мы побеждаем?" В Европе иронично ответили на слова о поражении России

Европейские политики продолжают мечтать о победе над Россией, но в реальности они все более отдаляются от этой цели. Таким мнением поделился профессор... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T09:06+0300

2025-04-11T09:06+0300

2025-04-11T09:06+0300

политика

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Европейские политики продолжают мечтать о победе над Россией, но в реальности они все более отдаляются от этой цели. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube."Мы побеждаем в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным? Это как?", - задался вопросом эксперт.По словам Дизена, европейские страны вкладываются в оружие, которое будет изготовлено спустя десятилетия, отказываются от мира в уже проигранном ими конфликте, не могут пересмотреть санкции против Москвы, которые уже доказали свою несостоятельность, а также пытаются украсть российские активы, что подрывает доверие к европейской финансовой системе.Ранее 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько представителей коалиции планируют направить на Украину миротворческие силы, чтобы сдержать Россию. Он отметил, что не все поддерживают эту инициативу, но это не мешает ее реализации.

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