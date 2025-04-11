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Пошлина на экспорт пшеницы с 16 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы с 16 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну - 11.04.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 16 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 16 по 22 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну, на ячмень - до 365,6 рубля за тонну, на кукурузу - до 1374,5 | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T19:26+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 16 по 22 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну, на ячмень - до 365,6 рубля за тонну, на кукурузу - до 1374,5 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 248,1 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 9 по 15 апреля, составляет 2031,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 252,2 рубля за тонну, кукурузы - 1251,7 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Минсельхоз, банк Россия
Пошлина на экспорт пшеницы с 16 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 22 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 16 по 22 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну, на ячмень - до 365,6 рубля за тонну, на кукурузу - до 1374,5 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 248,1 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 9 по 15 апреля, составляет 2031,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 252,2 рубля за тонну, кукурузы - 1251,7 рубля.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Пошлина на экспорт пшеницы с 9 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну