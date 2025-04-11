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Не оставили выбора: США запускают новое "шоу года"

Не оставили выбора: США запускают новое "шоу года" - 11.04.2025, ПРАЙМ

Не оставили выбора: США запускают новое "шоу года"

Президент Трамп неоднократно говорил об увеличении пошлин во время своей предвыборной кампании. Да и в свой предыдущий срок он также проявлял явный... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T05:05+0300

2025-04-11T05:05+0300

2025-04-11T05:05+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент Трамп неоднократно говорил об увеличении пошлин во время своей предвыборной кампании. Да и в свой предыдущий срок он также проявлял явный протекционизм для обеспечения наилучших условий для своих производителей и ограничение конкуренции импорта. Введением тотальных пошлин Трамп нанес масштабный удар по мировой торговле, нарушив все прежние договоренности и установившиеся правила. Это шоковая терапия, которая и вызвала падение фондовых рынков во всех странах, включая США. Трамп и его команда просчитали подобные последствия, они не стали для них неожиданными. Президент США предлагает своим избирателям набраться терпения и подождать. У команды Трампа не было выбора, потому что по факту есть гигантский внешний долг, падение авторитета доллара, возможности создания альтернативной доллару валюты, например, странами БРИКС, требовали принятия немедленных мер. Трамп выбирал между плохим и катастрофичным. Введение пошлин преследовало несколько целей. Это явные, озвученные цели. Но есть и другие, закулисные. Политический стиль Трампа - надавить и напугать, а затем пообещать снизить давление и добиться выгодных уступок. Расчет делается на то, что испугавшись высоких пошлин, страны пойдут на поклон к США, добиваться их снижения. И здесь решается еще одна задача - напомнить всему миру, “кто в доме хозяин”. Белый дом заявил, что уже около 70 стран обратились к США с просьбой о переговорах. Первыми стали Индия, Вьетнам и Израиль. Пошлины, в первую очередь, ударят по основным торговым партнерам США вне американского континента. Это Китай, импорт которого в США в 3 раза больше экспорта, Евросоюз и Япония. И здесь решаются не только экономические задачи, но и геополитические - ослабить своих конкурентов в борьбе за мировое лидерство. В первую очередь, речь идет о Китае, для которого США - крупнейший внешнеторговый партнер. Трамп рассчитывает, что снижение поступлений от внешней торговли значительно ослабит экономические позиции Китая на мировом рынке. В достаточно сложную ситуацию попал и Евросоюз. Трамп не пожалел своих союзников. Хотя Брюссель и заявил о том, что он готов к противостоянию с США и к зеркальным мерам, нельзя исключать тот факт, что отдельные страны поедут на переговоры к США, чтобы выторговать себе определенные преференции. Это грозит развалить единую торговую политику ЕС, что добавит неразберихи в мировой торговле. Пошлины вызвали падение на фондовых рынках и на рынке криптовалюты, которые в первую очередь реагируют на экономическую турбулентность. Сразу же отреагировал и нефтяной рынок. Китай - основной поставщик на рынке редкоземельных металлов. Очевидно, что он сейчас будет использовать свои возможности и давить на США через этот рынок, без которого невозможно производить электронику. Китай и Индия также крупнейшие производители лекарств и медицинской техники. Из-за пошлин вырастут цены на автомобили и запчасти к ним. Сфера строительства также пострадает из-за увеличения издержек на стройматериалы. В то же время пошлины, несмотря на их масштабность, не всеобъемлющи и не коснулись около 44% американского импорта на жизненно необходимые американской экономике товары, например, сталь и алюминий, медь, полупроводники. Нет в списке крупнейшего партнера США и Гонконга. Канада и Мексика были затронуты пошлинами лишь частично, через металлургию и машиностроение, в новый список они не попали. Поэтому глобальная торговая война, скорее всего, объявлена для того, чтобы потом договориться о приемлемых для всех условиях экспорта и импорта. Американская торговая война открывает перед Россией определенные возможности, но в то же время создает и некоторые риски. Усиливается инвестиционная привлекательность российского рынка, который уже адаптировался к санкциям, а также появляется возможности для поставок на российский рынок тех товаров от партнеров, которые ранее уходили в США. В то же время снижение производственных мощностей в Индии и Китае может сказаться на нашем рынке энергоносителей, так как эти страны будут снижать свой импорт российских нефти и газа. Эффективна ли американская шоковая терапия? Да, но для слабых противников. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что ключевые экономические игроки так легко уступят свои позицииАвтор - Юлия Давыдова, к.и.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов, Директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В.Плеханова

https://1prime.ru/20250407/tramp-856455413.html

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Юлия Давыдова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854244503_0:70:802:872_100x100_80_0_0_47728a6dcf3503b658d64df1a3af619e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Давыдова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854244503_0:70:802:872_100x100_80_0_0_47728a6dcf3503b658d64df1a3af619e.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, сша, китай, индия, ес