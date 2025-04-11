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Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин США на мировые рынки - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250411/poshliny-856579959.html
Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин США на мировые рынки
Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин США на мировые рынки - 11.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин США на мировые рынки
Поскольку "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира, не стоит ожидать существенных изменений мировых товарных потоков; кроме того, производителям... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:46+0300
2025-04-11T09:46+0300
экономика
дональд трамп
пошлины
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Поскольку "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира, не стоит ожидать существенных изменений мировых товарных потоков; кроме того, производителям будет сложно перенаправить свои товары с крупнейшего американского рынка, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова."Стоит учитывать, что повышение пошлин или введение пошлин со стороны США затронули не только Китай, но и весь мир. В этой связи вряд ли стоит ожидать каких-то существенных изменений по товаропотокам", - прокомментировала Прикладова введение пошлин Штатами. Эксперт добавила, что торговые потоки крупнейших экономик мира никто не сможет заместить, поскольку они исчисляются десятками и сотнями миллиардов долларов. "Частично - да, но не более того. ... Вообще нет другой страны с таким большим рынком, как у Штатов, так что не думаю, что будут какие-то значительные изменения в товаропотоках", - отметила она. Прикладова также пояснила, что если бы сейчас было только противостояние между США и Китаем, как в 2018 году, то тогда можно было бы говорить о перенаправлении части товаров. Например, Китай перенаправил бы товары с США на другие страны, а место КНР на рынке Штатов заняли бы поставщики из Индии, Вьетнама. "Но сейчас ситуация иная: идет единая торговая война в отношении всех стран. И никаких конкурентных преимуществ у других экономик уже не будет", - добавила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. О чем можно говорить - так это о потенциальных выгодах для стран, которые лишь частично могут заместить тот же американский рынок. "Так, в случае с поставками из Китая, часть товаров может перенаправиться с американского рынка на российский", - заключила она.
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дональд трамп, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, пошлины
09:46 11.04.2025
 
Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин США на мировые рынки

Эксперт Прикладова: "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира

Флаг США
Флаг США
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Поскольку "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира, не стоит ожидать существенных изменений мировых товарных потоков; кроме того, производителям будет сложно перенаправить свои товары с крупнейшего американского рынка, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
"Стоит учитывать, что повышение пошлин или введение пошлин со стороны США затронули не только Китай, но и весь мир. В этой связи вряд ли стоит ожидать каких-то существенных изменений по товаропотокам", - прокомментировала Прикладова введение пошлин Штатами.
Эксперт добавила, что торговые потоки крупнейших экономик мира никто не сможет заместить, поскольку они исчисляются десятками и сотнями миллиардов долларов. "Частично - да, но не более того. ... Вообще нет другой страны с таким большим рынком, как у Штатов, так что не думаю, что будут какие-то значительные изменения в товаропотоках", - отметила она.
Прикладова также пояснила, что если бы сейчас было только противостояние между США и Китаем, как в 2018 году, то тогда можно было бы говорить о перенаправлении части товаров. Например, Китай перенаправил бы товары с США на другие страны, а место КНР на рынке Штатов заняли бы поставщики из Индии, Вьетнама. "Но сейчас ситуация иная: идет единая торговая война в отношении всех стран. И никаких конкурентных преимуществ у других экономик уже не будет", - добавила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.
О чем можно говорить - так это о потенциальных выгодах для стран, которые лишь частично могут заместить тот же американский рынок. "Так, в случае с поставками из Китая, часть товаров может перенаправиться с американского рынка на российский", - заключила она.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Около 20 стран-членов ВТО выступили с критикой США из-за пошлин
09:35
 
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