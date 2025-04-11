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Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США
Пекин с 12 апреля намерен нарастить дополнительные пошлины на американские товары с 84% до 125%. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:10+0300
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ПЕКИН, 11 апр - ПРАЙМ. Пекин с 12 апреля намерен нарастить дополнительные пошлины на американские товары с 84% до 125%. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. "Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", - сказано в заявлении.Согласно сообщению, "с 12 апреля 2025 года дополнительные тарифные пошлины на импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов, будут скорректированы".
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китай, сша, пошлины
Экономика, КИТАЙ, США, пошлины
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США с 84% до 125%
ПЕКИН, 11 апр - ПРАЙМ. Пекин с 12 апреля намерен нарастить дополнительные пошлины на американские товары с 84% до 125%. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
"Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", - сказано в заявлении.
Согласно сообщению, "с 12 апреля 2025 года дополнительные тарифные пошлины на импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов, будут скорректированы".
Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин США на мировые рынки