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Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США
Пекин с 12 апреля намерен нарастить дополнительные пошлины на американские товары с 84% до 125%. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:10+0300
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экономика
китай
сша
пошлины
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ПЕКИН, 11 апр - ПРАЙМ. Пекин с 12 апреля намерен нарастить дополнительные пошлины на американские товары с 84% до 125%. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. "Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", - сказано в заявлении.Согласно сообщению, "с 12 апреля 2025 года дополнительные тарифные пошлины на импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов, будут скорректированы".
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китай, сша, пошлины
Экономика, КИТАЙ, США, пошлины
11:10 11.04.2025 (обновлено: 11:18 11.04.2025)
 
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США

Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США с 84% до 125%

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 11 апр - ПРАЙМ. Пекин с 12 апреля намерен нарастить дополнительные пошлины на американские товары с 84% до 125%. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
"Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", - сказано в заявлении.
Согласно сообщению, "с 12 апреля 2025 года дополнительные тарифные пошлины на импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов, будут скорректированы".
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