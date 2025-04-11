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Китай призвал США отменить "взаимные" пошлины - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Китай призвал США отменить "взаимные" пошлины
Китай призвал США отменить "взаимные" пошлины - 11.04.2025, ПРАЙМ
Китай призвал США отменить "взаимные" пошлины
Китай призывает США отменить так называемые "взаимные" пошлины и полностью исправить свои ошибочные действия, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:57+0300
2025-04-11T11:57+0300
экономика
китай
сша
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китай призывает США отменить так называемые "взаимные" пошлины и полностью исправить свои ошибочные действия, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Китай призывает США сделать большой шаг по отмене так называемых "взаимных" пошлин и полностью исправить свои ошибочные действия", - говорится в заявлении ведомства. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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китай, сша, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
11:57 11.04.2025
 
Китай призвал США отменить "взаимные" пошлины

Китай призвал США "сделать большой шаг" по отмене "взаимных" пошлин

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© AFP / Wang Zhao
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китай призывает США отменить так называемые "взаимные" пошлины и полностью исправить свои ошибочные действия, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"Китай призывает США сделать большой шаг по отмене так называемых "взаимных" пошлин и полностью исправить свои ошибочные действия", - говорится в заявлении ведомства.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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ЭкономикаКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
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