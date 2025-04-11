https://1prime.ru/20250411/poshliny-856590496.html
В МТЦ предупредили о снижении мирового ВВП из-за пошлин
В МТЦ предупредили о снижении мирового ВВП из-за пошлин - 11.04.2025, ПРАЙМ
В МТЦ предупредили о снижении мирового ВВП из-за пошлин
Пошлины США на импорт и ответные меры, вводимые другими странами, могут привести к снижению мирового ВВП на 0,7% к 2040 году, заявила в пятницу исполнительный... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:01+0300
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ЖЕНЕВА, 11 апр – ПРАЙМ. Пошлины США на импорт и ответные меры, вводимые другими странами, могут привести к снижению мирового ВВП на 0,7% к 2040 году, заявила в пятницу исполнительный директор Международного торгового центра Памела Коук-Гамильтон. "По нашим первоначальным оценкам, составленным вместе с французским институтом экономических исследований CEPII и рассчитанным до объявления о приостановке (пошлин – ред.) на 90 дней и введения новых мер в отношении Китая, эффект от так называемых взаимных пошлин и первоначальных контрмер может снизить глобальный ВВП 0,7% к 2040 году", - сказала она на брифинге. Наиболее затронутыми окажутся Мексика, Китай Таиланд, страны южной Африки, а также сами США, заявила Коук-Гамильтон. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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В МТЦ предупредили о снижении мирового ВВП из-за пошлин
Коук-Гамильтон: пошлины США на импорт могут снизить мировой ВВП на 0,7%
ЖЕНЕВА, 11 апр – ПРАЙМ. Пошлины США на импорт и ответные меры, вводимые другими странами, могут привести к снижению мирового ВВП на 0,7% к 2040 году, заявила в пятницу исполнительный директор Международного торгового центра Памела Коук-Гамильтон.
"По нашим первоначальным оценкам, составленным вместе с французским институтом экономических исследований CEPII и рассчитанным до объявления о приостановке (пошлин – ред.) на 90 дней и введения новых мер в отношении Китая, эффект от так называемых взаимных пошлин и первоначальных контрмер может снизить глобальный ВВП 0,7% к 2040 году", - сказала она на брифинге.
Наиболее затронутыми окажутся Мексика, Китай Таиланд, страны южной Африки, а также сами США, заявила Коук-Гамильтон.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Китай призвал США отменить "взаимные" пошлины