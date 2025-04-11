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Эксперт оценила риски для китайских компаний из-за пошлин в США

Эксперт оценила риски для китайских компаний из-за пошлин в США - 11.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила риски для китайских компаний из-за пошлин в США

Реализация товаров в США может стать невыгодной для ряда китайских компаний из-за высоких пошлин: в первую очередь, это будут предприятия легкой промышленности... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T15:25+0300

2025-04-11T15:25+0300

2025-04-11T15:25+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Реализация товаров в США может стать невыгодной для ряда китайских компаний из-за высоких пошлин: в первую очередь, это будут предприятия легкой промышленности и те, кто производят сложную продукцию и зависят от поставок, завязанных на Штаты, прокомментировала РИА Новости доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. "Безусловно, китайские производители будут стараться минимизировать этот эффект, потому что для некоторых из них реализация товаров в США, а это огромный рынок сбыта Китая, становится просто-напросто нерентабельной. Это в первую очередь касается легкой промышленности и некоторых компаний, производящих сложную продукцию и зависящих от поставок, которые завязаны на США", - сообщила Бондаренко, комментируя последствия от взаимных высоких пошлин США и Китая. Она напомнила, что введение тарифов в 145% со стороны США на китайские товары и 125% со стороны Китая на американские товары, а также отдельные пошлины на сталь, алюминий, автопром и так далее, "номинально увеличивают объемы внешней торговли между двумя странами". Причем пока можно говорить о росте более чем два раза, отметила доцент НИУ ВШЭ. Эксперт добавила, что уже сегодня были новости о том, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит страны Юго-Восточной Азии с государственным визитом. "Это самый высокий уровень, который только можно представить с точки зрения визита. И это говорит о том, что китайские производители, вероятно, будут пользоваться услугами третьих стран в целях экспорта в США для того, чтобы избежать огромных пошлин", - заключила Бондаренко.

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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин