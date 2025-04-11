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В ГД внесут проект об обязательной доле местной продукции в торговых сетях

В ГД внесут проект об обязательной доле местной продукции в торговых сетях - 11.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект об обязательной доле местной продукции в торговых сетях

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать торговые сети... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T10:56+0300

2025-04-11T10:56+0300

2025-04-11T10:56+0300

экономика

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать торговые сети выделять не менее 10% на полках для товаров местных производителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Введение требования к торговым сетям по обеспечению минимальной доли таких товаров, произведенных в субъекте Российской Федерации, на территории которого осуществляется их реализация, позволит повысить доступность продукции местного производства", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроект направлен на поддержку региональных производителей социально значимых продовольственных товаров и снижение зависимости от межрегиональных поставок. Проектом предлагается обязать торговые сети обеспечивать не менее 10% таких товаров местного производства, что позволит сократить логистические издержки, стабилизировать цены и повысить доступность продукции. По мнению авторов проекта, в настоящее время из-за централизованных закупок продукция нередко проходит длинный путь, что увеличивает ее стоимость, и новый подход создаст устойчивый сбыт для местных производителей и даст потребителям более доступные товары. Кроме того, в документах отмечается, что предусмотрены и исключения. В случае принятия данной инициативы региональные власти смогут устанавливать послабления, если местное производство не обеспечивает нужный объем или есть другие объективные причины. Как рассказал РИА Новости Миронов, именно длительная транспортировка продовольствия, необходимость хранить его на распределительных складах, а потом перераспределять между регионами нередко становятся основными факторами удорожания товаров первой необходимости. Он отметил, что продукция, произведенная в одном субъекте России, перед попаданием на полки магазинов часто проходит через несколько промежуточных звеньев, и такой механизм поставок приводит к абсолютно необоснованному и ненужному росту цен. "Всего этого можно избежать, и для решения проблем депутаты парламентской фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают обязать розничные компании продавать товары первой необходимости местного производства – не менее 10% от общего числа реализуемых товаров", – добавил политик.

https://1prime.ru/20250409/gosduma-856514320.html

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сергей миронов, госдума