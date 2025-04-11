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ЦБ отметил снижение профицита положительного сальдо внешней торговли России - 11.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил снижение профицита положительного сальдо внешней торговли России
ЦБ отметил снижение профицита положительного сальдо внешней торговли России - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение профицита положительного сальдо внешней торговли России
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в I квартале 2025 года снизилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:14+0300
2025-04-11T16:14+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в I квартале 2025 года снизилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 32,5 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 32,5 млрд долларов США с 34,8 млрд долларов США годом ранее за счет более объемного снижения экспорта по сравнению с импортом. Оценка за февраль была понижена в связи с пересмотром данных по экспорту и импорту товаров на основе поступивших отчетных данных за январь и февраль 2025 г", - говорится в сообщении.
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финансы
Банк России, Финансы
16:14 11.04.2025
 
ЦБ отметил снижение профицита положительного сальдо внешней торговли России

Положительное сальдо внешней торговли РФ товарами в I квартале снизилось на 6,6%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в I квартале 2025 года снизилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 32,5 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 32,5 млрд долларов США с 34,8 млрд долларов США годом ранее за счет более объемного снижения экспорта по сравнению с импортом. Оценка за февраль была понижена в связи с пересмотром данных по экспорту и импорту товаров на основе поступивших отчетных данных за январь и февраль 2025 г", - говорится в сообщении.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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