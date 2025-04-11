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Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки - 11.04.2025, ПРАЙМ
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки
Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:32+0300
2025-04-11T06:32+0300
энергетика
экономика
общество
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Местный находкинский телеканал "Восток ТВ" опубликовал видео местной жительницы, которая сняла перевалку угля. На кадрах видно, как с угольных куч поднимается пыль. Автор видео говорит, что ее поливают водой и всё это стекает в бухту, а угольная пыль оседает на окрестных жилых домах. "По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Александра Воронина Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, к участию в которой привлечены специалисты органов государственного контроля (надзора)", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.
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общество , владивосток, приморский край
Энергетика, Экономика, Общество , Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
06:32 11.04.2025
 
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки

Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Местный находкинский телеканал "Восток ТВ" опубликовал видео местной жительницы, которая сняла перевалку угля. На кадрах видно, как с угольных куч поднимается пыль. Автор видео говорит, что ее поливают водой и всё это стекает в бухту, а угольная пыль оседает на окрестных жилых домах.
"По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Александра Воронина Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, к участию в которой привлечены специалисты органов государственного контроля (надзора)", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоВладивостокПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
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