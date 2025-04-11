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ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил Путин
ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил Путин - 11.04.2025, ПРАЙМ
ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил Путин
Военно-морской флот России играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:37+0300
2025-04-11T15:37+0300
2025-04-11T15:40+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Военно-морской флот России играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития Военно-морского флота."Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов", - подчеркнул российский лидер.Глава государства также отметил, что российские корабли должны быть способны эффективно решать все поставленные задачи. Президент добавил, что развитию Военно-морского флота (ВМФ) России уделяется приоритетное внимание. В ходе совещания по развитию ВМФ будут определены приоритетные задачи.Российский лидер также заметил, что на данный момент доля современного вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах страны составляет 100%. Он подчеркнул важность сохранения этого показателя и дальнейшего планомерного развития всех компонентов Военно-морского флота (ВМФ) - подводных лодок, кораблей и морской авиации.Путин отметил, что динамика изменения ситуации в мире, развитие технологий и появление новых вызовов требуют формирования нового облика российского ВМФ. Президент подчеркнул значимость системного и последовательного развития всех компонентов, включая подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетные и артиллерийские войска.
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россия, общество , владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил Путин
Путин: ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Военно-морской флот России играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития Военно-морского флота.
"Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов", - подчеркнул российский лидер.
Глава государства также отметил, что российские корабли должны быть способны эффективно решать все поставленные задачи. Президент добавил, что развитию Военно-морского флота (ВМФ) России уделяется приоритетное внимание. В ходе совещания по развитию ВМФ будут определены приоритетные задачи.
Российский лидер также заметил, что на данный момент доля современного вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах страны составляет 100%. Он подчеркнул важность сохранения этого показателя и дальнейшего планомерного развития всех компонентов Военно-морского флота (ВМФ) - подводных лодок, кораблей и морской авиации.
Путин отметил, что динамика изменения ситуации в мире, развитие технологий и появление новых вызовов требуют формирования нового облика российского ВМФ. Президент подчеркнул значимость системного и последовательного развития всех компонентов, включая подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетные и артиллерийские войска.
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