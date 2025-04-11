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Украина работает над производством аналога комплекса ПВО Patriot
Украина работает над производством аналога комплекса ПВО Patriot - 11.04.2025, ПРАЙМ
Украина работает над производством аналога комплекса ПВО Patriot
Украина работает над созданием отечественного аналога зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T23:02+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Украина работает над созданием отечественного аналога зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.Сметанин отметил, что, хотя на данный момент аналогов Patriot на территории Украины нет, оборонная промышленность страны реализует соответствующий проект.По его словам, Украина ведет переговоры со странами, производящими подобные комплексы, о частичной локализации производства. "Америка имеет партнеров, совместно с которыми производит данные комплексы. У нас был ряд переговоров с производителями аналогов, в том числе Patriot, относительно частичной локализации производства данных систем на территории Украины. Ведутся такие переговоры, идет активная работа", - сказал он. Ранее, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, Владимир Зеленский заявил о дефиците систем ПВО на Украине и обратился к партнерам с просьбой о предоставлении систем Patriot.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в частности, системы Patriot. Трамп выразил готовность рассмотреть возможные варианты, особенно те, которые имеются в Европе. Позднее Зеленский выразил сожаление, что ему "не удалось убедить США" предоставить лицензию на производство ЗРК Patriot.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и окажет негативное влияние на ситуацию.
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технологии, украина, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Технологии, УКРАИНА, США, МОСКВА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Украина работает над производством аналога комплекса ПВО Patriot
Сметанин: Украина работает над производством аналога комплекса ПВО Patriot
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Украина работает над созданием отечественного аналога зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
Сметанин отметил, что, хотя на данный момент аналогов Patriot на территории Украины нет, оборонная промышленность страны реализует соответствующий проект.
По его словам, Украина ведет переговоры со странами, производящими подобные комплексы, о частичной локализации производства. "Америка имеет партнеров, совместно с которыми производит данные комплексы. У нас был ряд переговоров с производителями аналогов, в том числе Patriot, относительно частичной локализации производства данных систем на территории Украины. Ведутся такие переговоры, идет активная работа", - сказал он.
Ранее, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, Владимир Зеленский заявил о дефиците систем ПВО на Украине и обратился к партнерам с просьбой о предоставлении систем Patriot.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в частности, системы Patriot. Трамп выразил готовность рассмотреть возможные варианты, особенно те, которые имеются в Европе. Позднее Зеленский выразил сожаление, что ему "не удалось убедить США" предоставить лицензию на производство ЗРК Patriot.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и окажет негативное влияние на ситуацию.
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