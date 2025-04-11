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В Раде оценили зависимость бюджета Украины от помощи Запада

В Раде оценили зависимость бюджета Украины от помощи Запада - 11.04.2025, ПРАЙМ

В Раде оценили зависимость бюджета Украины от помощи Запада

Около 70% бюджета Украины составляет помощь международных партнеров. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T19:03+0300

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Около 70% бюджета Украины составляет помощь международных партнеров. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. "То количество денег, что нам передали партнеры - это уникальный результат всей украинской дипломатии, потому что сегодня в каждой гривне около 70 копеек - это те деньги, которые мы получаем от партнеров, и наши партнеры говорят: "Друзья, вы тоже должны делать что-то, чтобы демонстрировать, что вы настроены". И единственная инициатива - это поднятие военного сбора, и, я думаю, это логично, что на третьем году войны можно поставить вопрос о повышении на 3,5% военного сбора", - заявил Стефанчук в интервью агентству Укринформ. Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отмечал, что аналогичная доля (около 70%) вооружения, используемого ВСУ, поступает от международных партнеров в качестве помощи.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Российская сторона предупредила, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. Также подчеркивалось, что поставки оружия не способствуют переговорному процессу и могут иметь негативные последствия. Россия обвиняет США и НАТО в прямом участии в конфликте, включая поставки оружия и подготовку военных кадров.

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украина, рф, москва, сергей лавров, нато, всу