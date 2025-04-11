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В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Трампа в ближайшее время - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Трампа в ближайшее время
В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Трампа в ближайшее время - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Трампа в ближайшее время
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у президента России Владимира Путина может состояться телефонный разговор с американским лидером... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T20:06+0300
2025-04-11T20:06+0300
политика
общество
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у президента России Владимира Путина может состояться телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом по итогам встречи со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом. Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит встречу с Уиткоффом. "Теоретически возможен", - сказал Песков на вопрос РИА Новости, возможен ли у Путина телефонный разговор с Трампом по итогам встречи с Уиткоффом. "Или да, или нет", - добавил он.
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общество , россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
20:06 11.04.2025
 
В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Трампа в ближайшее время

Песков допустил, что Путин и Трамп могут поговорить по телефону после встречи с Уиткоффом

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у президента России Владимира Путина может состояться телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом по итогам встречи со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.
Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит встречу с Уиткоффом.
"Теоретически возможен", - сказал Песков на вопрос РИА Новости, возможен ли у Путина телефонный разговор с Трампом по итогам встречи с Уиткоффом.
"Или да, или нет", - добавил он.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Песков раскрыл подробности плана встречи Путина и Уиткоффа
18:52
 
ПолитикаОбществоРОССИЯВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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