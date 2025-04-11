https://1prime.ru/20250411/razgovor-856611232.html

В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Трампа в ближайшее время

В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Трампа в ближайшее время - 11.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Трампа в ближайшее время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у президента России Владимира Путина может состояться телефонный разговор с американским лидером... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T20:06+0300

2025-04-11T20:06+0300

2025-04-11T20:06+0300

политика

общество

россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у президента России Владимира Путина может состояться телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом по итогам встречи со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом. Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит встречу с Уиткоффом. "Теоретически возможен", - сказал Песков на вопрос РИА Новости, возможен ли у Путина телефонный разговор с Трампом по итогам встречи с Уиткоффом. "Или да, или нет", - добавил он.

https://1prime.ru/20250411/peskov-856608465.html

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общество , россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков