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Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм

Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм - 11.04.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм

Частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35% и составили 1 триллион рублей в 2024 году, сообщил министр экономического развития России... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:09+0300

2025-04-11T14:09+0300

2025-04-11T14:09+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

завидово

тверская область

максим решетников

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35% и составили 1 триллион рублей в 2024 году, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Только за прошлый год бизнес вложил в строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры свыше 1 триллиона рублей. Это плюс 35% к аналогичному периоду прошлого года. Введено более 14 тысяч новых номеров. И теперь в целом у нас 937 тысяч классифицированных номеров", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма. Он подчеркнул, что эта динамика напрямую связана с реализацией мер поддержки в рамках нацпроекта по туризму. В частности, по программам создания модульных гостиниц, а также в рамках льготного кредитования.

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завидово

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туризм, бизнес, россия, завидово, тверская область, максим решетников