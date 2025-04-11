Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250411/reshetnikov-856594594.html
Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм
Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм - 11.04.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм
Частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35% и составили 1 триллион рублей в 2024 году, сообщил министр экономического развития России... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:09+0300
2025-04-11T14:09+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
завидово
тверская область
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/31/841593129_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_e9e7efff83adb0ec9e5c22fca53bc374.jpg
ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35% и составили 1 триллион рублей в 2024 году, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Только за прошлый год бизнес вложил в строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры свыше 1 триллиона рублей. Это плюс 35% к аналогичному периоду прошлого года. Введено более 14 тысяч новых номеров. И теперь в целом у нас 937 тысяч классифицированных номеров", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма. Он подчеркнул, что эта динамика напрямую связана с реализацией мер поддержки в рамках нацпроекта по туризму. В частности, по программам создания модульных гостиниц, а также в рамках льготного кредитования.
https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
завидово
тверская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/31/841593129_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_fb04498684669c85ced912398a44a19f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, завидово, тверская область, максим решетников
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Завидово, Тверская область, Максим Решетников
14:09 11.04.2025
 
Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм

Решетников: частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35%

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЗапуск международного круизного сообщения из Сочи
Запуск международного круизного сообщения из Сочи - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35% и составили 1 триллион рублей в 2024 году, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Только за прошлый год бизнес вложил в строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры свыше 1 триллиона рублей. Это плюс 35% к аналогичному периоду прошлого года. Введено более 14 тысяч новых номеров. И теперь в целом у нас 937 тысяч классифицированных номеров", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма.
Он подчеркнул, что эта динамика напрямую связана с реализацией мер поддержки в рамках нацпроекта по туризму. В частности, по программам создания модульных гостиниц, а также в рамках льготного кредитования.
Мурманск
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
27 марта, 20:43
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯЗавидовоТверская областьМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала