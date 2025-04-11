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Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм
Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм - 11.04.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм
Частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35% и составили 1 триллион рублей в 2024 году, сообщил министр экономического развития России... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:09+0300
2025-04-11T14:09+0300
2025-04-11T14:09+0300
экономика
туризм
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максим решетников
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35% и составили 1 триллион рублей в 2024 году, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Только за прошлый год бизнес вложил в строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры свыше 1 триллиона рублей. Это плюс 35% к аналогичному периоду прошлого года. Введено более 14 тысяч новых номеров. И теперь в целом у нас 937 тысяч классифицированных номеров", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма. Он подчеркнул, что эта динамика напрямую связана с реализацией мер поддержки в рамках нацпроекта по туризму. В частности, по программам создания модульных гостиниц, а также в рамках льготного кредитования.
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туризм, бизнес, россия, завидово, тверская область, максим решетников
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Завидово, Тверская область, Максим Решетников
Минэкономразвития отметил рост частных инвестиций в российский туризм
Решетников: частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35%
ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Частные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 35% и составили 1 триллион рублей в 2024 году, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Только за прошлый год бизнес вложил в строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры свыше 1 триллиона рублей. Это плюс 35% к аналогичному периоду прошлого года. Введено более 14 тысяч новых номеров. И теперь в целом у нас 937 тысяч классифицированных номеров", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма.
Он подчеркнул, что эта динамика напрямую связана с реализацией мер поддержки в рамках нацпроекта по туризму. В частности, по программам создания модульных гостиниц, а также в рамках льготного кредитования.
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