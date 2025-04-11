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"Росатом" добыл первый уран с нового месторождения в Курганской области

"Росатом" добыл первый уран с нового месторождения в Курганской области - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Росатом" добыл первый уран с нового месторождения в Курганской области

"Росатом" добыл первый уран с нового Добровольного месторождения этого стратегического металла в Курганской области, сообщила пресс-служба горнорудного... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:19+0300

2025-04-11T12:19+0300

2025-04-11T12:20+0300

энергетика

промышленность

курганская область

росатом

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Росатом" добыл первый уран с нового Добровольного месторождения этого стратегического металла в Курганской области, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона атомной госкорпорации. "АО "Далур" (предприятие горнорудного дивизиона "Росатома") завершило строительство и ввело в эксплуатацию объекты инфраструктуры опытно-промышленного участка на Добровольном месторождении Курганской области для добычи урана самым эффективным и экологичным способом скважинно-подземного выщелачивания (СПВ). На основном технологическом оборудовании успешно проведены пусконаладочные работы, выполнена настройка систем автоматизации технологического процесса и отгружена первая партия уранового продукта для нужд российской атомной энергетики", - говорится в сообщении. "Технологический корпус запущен в работу по полному технологическому циклу и уже получена первая продукция в виде диураната аммония, которая полностью соответствует показателям качества. Проведение опытных работ позволит "Далуру" перейти к промышленному освоению месторождения. Мы обеспечим стабильную поставку концентрата природного урана до 2045 года и создадим в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области до 300 рабочих мест", - отметил генеральный директор АО "Далур" Динис Ежуров. АО "Далур" расположено в Далматовском муниципальном округе Курганской области, ведет промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району. Это первое в России предприятие по добыче урана способом скважинного подземного выщелачивания. Используемый метод извлечения урана способом СПВ является в экологическом отношении наиболее щадящим из всех известных способов добычи полезных ископаемых. Важнейшей особенностью СПВ является замкнутый процесс добычи, не дающий отходов. Горнорудный дивизион "Росатома" (управляющая компания – АО "Росатом Недра") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России.

https://1prime.ru/20250406/rosatom-856420341.html

курганская область

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промышленность, курганская область, росатом