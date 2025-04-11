https://1prime.ru/20250411/rosnano-856589625.html

"Роснано" выплатило купон по облигациям, по которым допустила техдефолт

"Роснано" выплатило купон по облигациям, по которым допустила техдефолт - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Роснано" выплатило купон по облигациям, по которым допустила техдефолт

"Роснано" выплатило купон по выпуску облигаций восьмой серии, по которым ранее допустило технический дефолт, говорится в сообщении компании. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:47+0300

2025-04-11T12:47+0300

2025-04-11T12:47+0300

экономика

россия

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роснано

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Роснано" выплатило купон по выпуску облигаций восьмой серии, по которым ранее допустило технический дефолт, говорится в сообщении компании. "Роснано" выплатило купонный доход по облигациям серии 08. Размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 1 005 335 055,20 рублей", - говорится в сообщении. Денежные средства поступили в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 10 апреля, полученные депозитарием выплаты по облигациям 11 апреля были переданы депонентам, свидетельствуют материалы НРД. Компания не выплатила 31 марта в срок доход за 12 купонный период на 1,005 миллиарда рублей. В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания назвала "разработку технического механизма выплаты купонного дохода". Выпуск с погашением в марте 2028 года объемом 13,4 миллиарда рублей компания разместила в апреле 2019 года.

https://1prime.ru/20250401/rosnano-856292952.html

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