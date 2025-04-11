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"АвтоГрузЭкс": стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 12%

"АвтоГрузЭкс": стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 12% - 11.04.2025, ПРАЙМ

"АвтоГрузЭкс": стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 12%

Стоимость грузовых автомобильных перевозок в России в первом квартале выросла на 12% из-за повышения лизинговых платежей, утильсбора и ремонтных затрат,... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T02:30+0300

2025-04-11T02:30+0300

2025-04-11T02:30+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость грузовых автомобильных перевозок в России в первом квартале выросла на 12% из-за повышения лизинговых платежей, утильсбора и ремонтных затрат, говорится в обзоре "АвтоГрузЭкс", подготовленном совместно с транспортными компаниями "Авто-ПЭК" и ГК ГЛТ для РИА Новости. "По итогам первого квартала 2025 года себестоимость грузоперевозок в России выросла на 12%, основные причины: повышение лизинговых платежей на 6 п.п. (до 27-28%), утильсбора - на 75-80% год к году, ремонтных затрат - на 20% год к году, медианного уровня зарплат — на 49% год к году", - приводятся в обзоре данные "АвтоГрузЭкс" и HeadHunter. Также в этом году увеличились на 50% штрафы за перегруз транспортного средства, до 375-525 тысяч рублей в зависимости от превышения нагрузки на ось. Вместе с тем уменьшилась скидка за своевременную оплату штрафов - с 50% до 25%, отмечается в обзоре. Компании считают, что снизить затраты логистов поможет распределение ответственности за перегруз. Так, сегодня привлечение грузоотправителя к ответственности возможно только при фактической остановке транспортного средства и проверке документов сотрудниками профильного ведомства. "Штрафы для транспортных компаний привязаны к конкретному превышению нагрузки на ось - от 10 до 50% и выше, тогда как взыскания для грузовладельцев варьируются от 150 до 225 тысяч рублей без определенной градации, что повышает вероятность получения штрафа в минимальном размере", - отмечается в обзоре. Кроме того, как отметил генеральный директор "Авто-ПЭК" Дмитрий Иевлев, теперь штрафы выписываются автоматически, без учета попадающих под исключения грузов — в том числе продуктов питания и топлива, - а в некоторых регионах с жесткими ограничениями максимальной нагрузки на ось взыскание можно получить даже за проезд пустой фуры. В связи с этим глава ГК ГЛТ Павел Горбунов считает, что нужно привлекать инспекторов ГИБДД к изучению товаросопроводительных документов. "Такой подход позволит снизить долю необоснованно выданных штрафов за порожний проезд грузовиков, а также за доставку продуктов питания, топлива и других разрешенных в регионе категорий", - пояснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, headhunter